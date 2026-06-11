Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc

(GLO)- Ngày 11-6, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác tỉnh Gia Lai đã làm việc với một số tổ chức, doanh nghiệp của Hàn Quốc.

Mục đích buổi làm việc nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp của Hàn Quốc trên những lĩnh vực thế mạnh, tiềm năng của tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc. Ảnh: Đức Hải

Tại buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ), Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đánh giá KBIZ là tổ chức giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đối với Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm phần lớn và có nhiều đóng góp quan trọng cho nền kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng thông tin về những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh hiện nay, nhất là sự hội tụ lợi thế của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với dư địa phát triển lớn từ kinh tế biển đến nông nghiệp.

Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn công tác tỉnh Gia Lai với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc. Ảnh: Đức Hải

Cùng với đó là hệ thống cảng biển, sân bay và cửa khẩu, tạo hạ tầng liên vùng đồng bộ, thuận lợi cho phát triển công nghiệp, logistics, giao thương quốc tế.

Đặc biệt, hiện tỉnh Gia Lai đang đầu tư nâng cấp, mở rộng sân bay Phù Cát, đến tháng 9-2026 sẽ đón được các chuyến bay charter; đồng thời, xây dựng Cảng nước sâu Phù Mỹ có thể đón tàu với tải trọng 150.000 tấn.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc. Ảnh: Đức Hải

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, chuyển đổi số và sản xuất vật liệu mới.

Tỉnh cũng khuyến khích phát triển chế biến sâu nông sản, logistics và chuỗi cung ứng xuất khẩu gắn với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và thủy sản. Cùng với đó là các lĩnh vực năng lượng tái tạo, thương mại, du lịch nghỉ dưỡng, golf...

Về phía địa phương, tỉnh Gia Lai cam kết đồng hành trong suốt quá trình nghiên cứu, đầu tư và vận hành dự án để thu hút nguồn vốn FDI từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc phát biểu chào mừng đoàn công tác tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Hải

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp của KBIZ bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp đoàn công tác và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai sang thăm, làm việc. Các doanh nghiệp cũng bày tỏ ấn tượng tốt đẹp khi tháng 3 vừa qua đã được đến Quy Nhơn.

Đối với những lĩnh vực mà tỉnh Gia Lai nêu ra, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc bày tỏ sự quan tâm và cho rằng đây là thị trường mà KBIZ đang ưu tiên đầu tư tại Việt Nam.

Dịp này, 2 bên đã cùng nhau trao đổi sâu về bữa ăn cho học sinh và trong khu công nghiệp nhằm nâng cao thể chất, thể lực cho trẻ em và công nhân.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã làm việc với đại diện của Công ty GlassDome - nhà cung cấp giải pháp quản lý dữ liệu phát thải carbon và giám sát sản xuất hàng đầu của Hàn Quốc.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Công ty GlassDome. Ảnh: Đức Hải

Qua trao đổi, giữa tỉnh Gia Lai với GlassDome đã đạt được những thỏa thuận ban đầu trong quản lý, mua bán tín chỉ carbon và đầu tư phát triển công nghiệp xanh.

Theo đó, tỉnh Gia Lai hiện có gần 693.000 ha rừng tự nhiên và hơn 295.000 ha rừng trồng. Những năm gần đây, tỉnh đẩy mạnh việc trồng rừng gỗ lớn theo chứng chỉ FSC. Đây là dư địa lớn trong cung ứng tín chỉ carbon. Trong tháng 6 này, GlassDome sẽ đến Gia Lai để thảo luận, trao đổi làm rõ hơn những nội dung dự kiến trong hợp tác đầu tư.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng làm việc với Công ty Blooming Sky. Đây là nhà đầu tư đang quan tâm, nghiên cứu và triển khai dự án trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch tại xã Cát Tiến.