Nỗ lực bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho nền kinh tế

(GLO)- Với việc tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số và đồng loạt triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, bảo đảm nguồn nhiên liệu không còn là câu chuyện riêng của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu mà trở thành điều kiện tiên quyết để giữ nhịp phát triển kinh tế.

Nhu cầu tăng đột biến

Theo Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương), từ ngày 24 đến 27-7, có thời điểm 26 cửa hàng trên địa bàn tỉnh thiếu cục bộ xăng, dầu. Sau khi các doanh nghiệp (DN) đầu mối tăng cường cấp hàng, đến ngày 29-7, chỉ còn 5 cửa hàng thiếu hàng và thị trường nhanh chóng trở lại ổn định. Đáng chú ý, lực lượng chức năng không phát hiện hiện tượng đầu cơ, găm hàng hay ngừng bán để trục lợi.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra công tác dự trữ, cung ứng hàng cho khách tại cửa hàng xăng dầu. Ảnh: ĐVCC

Diễn biến này xảy ra đúng thời điểm tỉnh bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư. Riêng năm 2026, gần 100 dự án đầu tư công, khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp có nhu cầu khoảng 37.272 m³ xăng dầu. Năm 2027, con số này dự kiến tăng lên 125.747 m³, chiếm gần 14,7% tổng nhu cầu xăng dầu.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát cùng hàng loạt dự án hạ tầng đang đồng loạt thi công khiến nhu cầu sử dụng nhiên liệu tăng đột biến.

Ông Nguyễn Đình Kha - Phó Giám đốc Sở Công Thương - cho biết: Xung đột giữa Mỹ - Iran, Nga - Ukraine đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận chuyển và nguồn cung xăng dầu thế giới. Một số DN đầu mối giao hàng chậm hoặc không đủ sản lượng khiến nhiều cửa hàng bán lẻ và đơn vị thi công gặp khó khăn trong tiếp cận nhiên liệu. Nếu nguồn cung không được bảo đảm ổn định thì tiến độ các công trình trọng điểm sẽ chịu tác động đáng kể.

Điều này cũng được DN phân phối cảm nhận rõ. Ông Nguyễn Thanh Trang - Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu và Thủy sản Bảy Cường - cho biết: Từ đầu năm đến nay, DN đã mua hơn 15.500 m³ xăng dầu từ Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai (Petrolimex Gia Lai), tăng gần 5.000 m³ so với cùng kỳ năm ngoái.

Có thời điểm, 3 cửa hàng của DN đồng thời hết xăng E5 RON92 do nhu cầu phục vụ các dự án tăng vượt dự báo. Để duy trì nguồn hàng, DN đã ký hợp đồng ổn định với Petrolimex Gia Lai.

Chủ động chuỗi cung ứng để giữ nhịp tăng trưởng

Ông Phạm Ngọc Khuyến - Chủ tịch Petrolimex Gia Lai - chia sẻ: Trong 7 tháng của năm 2026, sản lượng xăng dầu cung ứng qua kênh thương nhân phân phối tăng 52% so với cùng kỳ năm trước, cao gấp gần 5 lần tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh. Nếu loại trừ các khách hàng mới ký hợp đồng trong năm 2026, 4 thương nhân phân phối hiện hữu vẫn tăng sản lượng tới 32%; riêng Công ty TNHH Xăng dầu và Thủy sản Bảy Cường tăng gần 5.000 m³, chiếm khoảng 60% mức tăng của cả kênh.

Theo ông Khuyến, mức tăng này không đến từ việc mở rộng khách hàng mà do nhiều thương nhân phân phối chuyển dịch nguồn mua về Petrolimex, khi hệ thống này bảo đảm được tiến độ giao hàng và nguồn cung ổn định hơn.

Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai và Công ty TNHH Xăng dầu và Thủy sản Bảy Cường ký kết thỏa thuận điều chỉnh sản lượng cung ứng xăng dầu. Ảnh: Hải Yến

Sự dịch chuyển đó cũng tạo áp lực chưa từng có đối với DN đầu mối. Tháng 7-2026, lượng hàng tiếp nhận của Petrolimex Gia Lai phải nâng lên 117% so với đơn hàng đăng ký, riêng xăng nền RON95-III đạt 137%. Điều này khiến công tác điều độ tàu, tiếp nhận hàng tại Cảng dầu Quy Nhơn và bổ sung tồn kho đều chịu sức ép lớn.

Hiện nay, Petrolimex Gia Lai duy trì hệ thống Kho xăng dầu Quy Nhơn với sức chứa 53.000 m³ và Kho xăng dầu Pleiku với sức chứa 5.400 m³, bảo đảm lượng dự trữ lưu thông bình quân từ 5-6 ngày tiêu thụ. Riêng tháng 7, Kho xăng dầu Quy Nhơn tiếp nhận khoảng 58.350 m³ hàng, vượt 17% so với kế hoạch đăng ký; đồng thời vẫn duy trì bán hàng liên tục tại 113 cửa hàng trực thuộc, không giới hạn thời gian bán hay sản lượng cung ứng.

Tuy nhiên, DN cũng nhìn nhận một bất cập là nhiều thương nhân phân phối chưa thực hiện đúng kế hoạch đăng ký sản lượng theo hợp đồng. Khi thị trường thuận lợi, DN tìm nguồn khác có chiết khấu cao hơn; đến khi nguồn cung biến động lại tập trung mua từ Petrolimex. Việc thiếu tính ổn định trong đặt hàng khiến DN đầu mối gặp khó khăn trong công tác tạo nguồn, điều độ tàu và dự trữ hàng hóa.

Vì vậy, bên cạnh việc đề nghị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bổ sung thêm 10% nguồn hàng dự phòng cho Petrolimex Gia Lai, ngành Công Thương tỉnh cũng kiến nghị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Petrolimex Gia Lai mở rộng Kho Phú Hòa theo quy hoạch, hoàn thiện cơ chế trao đổi thông tin giữa DN đầu mối, thương nhân phân phối và cơ quan quản lý; đồng thời điều phối hợp lý nguồn hàng giữa các hệ thống, tránh để nhu cầu dồn vào một DN.