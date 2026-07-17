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Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp

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VÕ HƯỜNG
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(GLO)- Sáng 17-7, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại và phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp thuộc khu kinh tế, khu công nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung như: một số quy định về BHXH, BHYT, BHTN; điểm mới về quy định tài chính công đoàn; quy định, nghiệp vụ về công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở; giải pháp áp dụng hợp đồng điện tử dành cho doanh nghiệp.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Trường

Cùng với đó là những nội dung Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức đối thoại với đại diện các doanh nghiệp thuộc khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

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Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Nhật Trường

Đây là hoạt động được tổ chức hằng năm nhằm góp phần giúp các doanh nghiệp nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, thông qua đối thoại, các sở, ngành và cơ quan liên quan kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Từ đó kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

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