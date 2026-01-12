Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai phấn đấu thu hút mới 40 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 vào ngày 12-1, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai đề ra mục tiêu phấn đấu thu hút mới 40 dự án sản xuất công nghiệp đầu tư vào các KCN và 6 dự án trên lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, thương mại trong khu kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, kiêm Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu Ban Quản lý KKT tỉnh phải tạo đột phá rõ nét trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Tiến sỹ

Báo cáo của Ban Quản lý khu kinh tế (KKT) tỉnh và các tham luận, trao đổi tại hội nghị cho thấy, năm 2025 Ban Quản lý có nhiều nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý, Ban Quản lý đã hoàn thành việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung KKT Nhơn Hội; triển khai lập quy hoạch phân khu (phân khu 1) KKT Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh; hoàn thành lập và trình phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu 1/200 các KCN: Phù Mỹ, Hoài Mỹ, Nam QL 19, Tây Giang…

Cùng với đó, công tác đầu tư xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực. Năm 2025, có 43 dự án của các nhà đầu tư đăng ký đầu tư vào KKT, KCN (đạt 130,3% kế hoạch), với tổng vốn đăng ký 82.266 tỷ đồng.

Hoạt động của các doanh nghiệp trong KKT, KCN duy trì đà tăng trưởng, với tổng doanh thu 98.601 tỷ đồng (đạt 149% kế hoạch); kim ngạch xuất khẩu đạt 1.765 triệu USD (đạt 208,6%); nộp ngân sách 1.404 tỷ đồng (đạt 108%).

Tuy vậy, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trong KKT, KCN còn nhiều khó khăn. Một số chủ đầu tư, kinh doanh hạ tầng KCN chưa đảm bảo chỉ tiêu tỉnh giao về thu hút đầu tư. Ngoài ra, công tác thu tiền thuê đất một lần không đạt kế hoạch tỉnh giao…

Năm 2026, Ban Quản lý KKT đề ra 8 nhóm giải pháp trọng tâm, quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Cụ thể là hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng đối với 5 KCN: Cát Trinh, Tây Giang, Long Mỹ (giai đoạn 2), Hoài Mỹ, Nam QL 19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng giao nhiệm vụ và chỉ tiêu cho các đơn vị thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Ảnh: Tiến Sỹ

Đồng thời, thu hút mới 40 dự án sản xuất công nghiệp đầu tư vào các KCN tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng và 6 dự án trên lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, thương mại trong KKT.

Cùng với đó phấn đấu tổng doanh thu KKT và các KCN đạt 111.316 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.998 triệu USD; nộp ngân sách 1.525 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất đạt 2.148 tỷ đồng; thu 2.972 tỷ đồng tiền thuê đất một lần…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu Ban Quản lý phải tạo đột phá rõ nét trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, góp phần đưa các KKT, KCN trở thành động lực phát triển quan trọng của tỉnh.

Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số một cách thực chất, đồng bộ; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả công vụ.

Mọi nhiệm vụ, giải pháp phải bảo đảm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền) làm cơ sở kiểm tra, giám sát và đánh giá. Mỗi nhiệm vụ đều trực tiếp phục vụ mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Đi vào nhiệm vụ cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý KKT tỉnh xác định công tác quy hoạch là nhiệm vụ then chốt, từ đó triển khai các quy hoạch, làm cơ sở quan trọng để mở rộng không gian phát triển, thu hút các dự án chiến lược, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho tỉnh.

Bên cạnh đó, tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng các KCN trọng điểm: Phù Mỹ, Bình Nghi, Tây Giang và các KCN khác theo quy hoạch đã được phê duyệt; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Mặt khác, đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, nhanh chóng hoàn tất các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai nhanh, hiệu quả các dự án.

Ban Quản lý cũng phải chú trọng phát triển KKT Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh theo hướng hiện đại, đồng bộ và kết nối, từng bước hình thành cực tăng trưởng mới của tỉnh, góp phần khai thác hiệu quả lợi thế cửa ngõ giao thương quốc tế, đóng góp nhiều hơn cho tỉnh…