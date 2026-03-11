Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Gia Lai chấp thuận nhà đầu tư dự án điện gió trị giá 4.679 tỷ đồng

MAI LÂM
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã quyết định chấp thuận Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo là nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận.

Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0110983521 do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 10-3-2025, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 1-12-2025.

Địa chỉ trụ sở chính là Tòa văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, TP. Hà Nội.

du-an-dien-gio.jpg
UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định chấp thuận Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo là nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận.

Tổng vốn đầu tư của dự án Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận là 4.679 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng hơn 33,8 tỷ đồng; sơ bộ tổng chi phí xây dựng thực hiện dự án khoảng hơn 4.645 tỷ đồng.
Tiến độ thực hiện dự án là 3 năm kể từ ngày Nhà đầu tư được công nhận làm Chủ đầu tư dự án. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Dự án Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận có địa điểm tại xã Vĩnh Quang, diện tích 50 ha, công suất thiết kế 143 MW, sản lượng điện khoảng 240 triệu kWh/năm.

