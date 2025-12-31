Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hai nhà máy điện gió tại Gia Lai được chấp thuận vận hành thương mại

LÊ ANH
(GLO)- Sau nhiều năm bị vướng mắc thủ tục pháp lý, Nhà máy điện gió Phát triển Miền Núi và Nhà máy điện gió Chế biến Tây Nguyên đã được cấp phép hoạt động điện lực và chính thức được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chấp thuận ngày vận hành thương mại.

Cuối tháng 11-2025, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đã cấp giấy phép hoạt động điện lực cho 2 dự án điện gió gồm: Công ty CP Điện gió Chư Prông Gia Lai (trụ sở tại 18 Hùng Vương, phường Diên Hồng) được cấp phép quản lý, vận hành Nhà máy điện gió Phát triển Miền Núi, công suất 49,5 MW (15 tuabin x 3,3 MW), tổng vốn đầu tư 1.916 tỷ đồng, đặt tại các xã Bàu Cạn, Ia Tôr và Gào. Nhà máy đấu nối vào hệ thống điện quốc gia thông qua đường dây 110 kV từ trạm biến áp riêng kết nối Trạm biến áp Diên Hồng-Chư Sê. Giấy phép có hiệu lực đến ngày 23-11-2045.

nha-may-dien-gio-phat-trien-mien-nui-va-che-bien-tay-nguyen-dong-tho-vao-nam-2020-anh-st.jpg
Nhà máy điện gió Phát triển Miền Núi và Chế biến Tây Nguyên động thổ vào năm 2020. Ảnh ST

Cùng với đó, Công ty CP Năng lượng gió Chư Prông Gia Lai (cùng địa chỉ trụ sở) được cấp phép vận hành Nhà máy điện gió Chế biến Tây Nguyên, công suất 49,5 MW, tổng vốn đầu tư 1.917 tỷ đồng, đặt tại xã Bàu Cạn. Nhà máy đấu nối qua thanh cái 110 kV của Trạm biến áp Nhà máy điện gió Phát triển Miền Núi, với thời hạn giấy phép đến ngày 20-10-2045.

Tổng vốn đầu tư của hai nhà máy điện gió này lên tới gần 4.000 tỷ đồng.

Trên cơ sở giấy phép hoạt động điện lực và hồ sơ pháp lý-kỹ thuật do các chủ đầu tư cung cấp, Công ty Mua bán điện (EPTC) đã thống nhất thời điểm vận hành thương mại (COD) của cả 2 nhà máy. Quyết định này được đưa ra sau khi các chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Điện gió Chư Prông Gia Lai và Công ty Cổ phần Năng lượng gió Chư Prông Gia Lai hoàn tất rà soát pháp lý, kỹ thuật và cam kết chịu trách nhiệm về việc các nhà máy đã đáp ứng đủ điều kiện vận hành thương mại theo hợp đồng.

Theo đó, EPTC chấp thuận thời điểm COD của Nhà máy điện gió Phát triển Miền Núi và Nhà máy điện gió Chế biến Tây Nguyên kể từ 8 giờ ngày 22-12-2025. Việc thống nhất COD là cơ sở pháp lý quan trọng để 2 nhà máy chính thức thực hiện hợp đồng mua bán điện (PPA) đã ký với EVN, đưa sản lượng điện thương mại lên lưới quốc gia.

Theo đại diện doanh nghiệp, khi đi vào vận hành thương mại, 2 nhà máy không chỉ tạo nguồn thu ổn định cho chủ đầu tư mà còn đóng góp vào ngân sách gần 1.000 tỷ đồng/năm, tạo việc làm và góp phần tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn điện quốc gia. Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn, cho biết: Việc hai nhà máy đi vào hoạt động có ý nghĩa rất lớn. Trong thời gian qua, địa phương đã tích cực phối hợp để hoàn thiện các thủ tục đất đai, góp phần đưa dự án vào vận hành.

Cũng theo ông Trung, 2 nhà máy đi vào vận hành thương mại sẽ góp phần tăng thu ngân sách, tạo cảnh quan “cánh đồng điện gió” phục vụ du lịch và tạo việc làm cho lao động tại địa phương.

du-an-dien-gio-phat-trien-mien-nui-tai-xa-bau-can-anh-le-anh.jpg
Dự án Điện gió Phát triển Miền núi tại xã Bàu Cạn. Ảnh Lê Anh

Trước đó, tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nhiều dự án điện gió dù đã hoàn thành xây dựng nhưng chưa thể vận hành thương mại do vướng các thủ tục pháp lý liên quan đến cấp phép điện lực và ký hợp đồng mua bán điện, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp. Trong số này có các dự án như: Chơ Long, Yang Trung, Ia Pếch… với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng.

