Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành các nhà máy điện gió

(GLO)- Chiều 8-12, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức cuộc trao đổi, thảo luận về chủ đề "Những thách thức trong bảo trì theo tình trạng tại các trang trại điện gió ở Việt Nam".

Tham dự buổi thảo luận có đại diện lãnh đạo các trường: Đại học Quy Nhơn, Đại học Cần Thơ; Đại học Agder (Na Uy); Đại học Chiang Mai và Đại học Prince of Songkla (Thái Lan); cùng đại diện các doanh nghiệp điện gió trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi trao đổi, thảo luận. Ảnh: T.D

Tại buổi thảo luận, các đại biểu đã đi sâu phân tích thực trạng và những thách thức, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận hành các nhà máy điện gió ở Việt Nam.

Đồng thời, xác định các kiến thức cần cập nhật để cải tiến chương trình đào tạo của các trường đại học; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Buổi trao đổi, thảo luận là dịp để các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên tiếp cận thực tiễn vận hành điện gió. Ảnh: T.D

Đây là diễn đàn trao đổi học thuật và thực tiễn giữa các trường đại học, doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng tái tạo; đồng thời là dịp để các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên tiếp cận thực tiễn vận hành điện gió, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu.

Những đề xuất, giải pháp được đưa ra tại buổi thảo luận sẽ là cơ sở nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững ngành năng lượng tái tạo tại Việt Nam và khu vực.