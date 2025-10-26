Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thực tập phương án chữa cháy tại nhà máy điện gió Ia Pech và Ia Pech 2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 25-10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng xanh Gia Lai tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại Nhà máy điện gió Ia Pech và Ia Pech 2 ở xã Gào.

Tham gia buổi thực tập có 21 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng 14 cán bộ, nhân viên thuộc Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng xanh Gia Lai.

14-can-bo-nhan-vien-cua-nha-may-da-duoc-thuc-tap-phuong-an-chua-chay-va-cnch-anh-thanh-hai.jpg
14 cán bộ, nhân viên của nhà máy đã được thực tập phương án chữa cháy và CNCH. Ảnh: Thanh Hải

Tình huống giả định được đặt ra là trong khi máy biến áp đang hoạt động thì bất ngờ xảy ra ngắn mạch bên trong pha A MBA, dẫn đến nổ hỗn hợp hơi dầu trong.

Dưới tác động của nhiệt độ và áp suất cao, nắp máy biến thế bị bật tung kèm theo dầu sôi bắn ra xung quanh gây cháy lan dưới chân máy biến thế, một phần dầu chảy xuống bể dầu sự cố.

Vỏ máy và sứ cách điện bị vỡ làm cho các đường dây cáp tồn tại điện áp trên máy bị rơi xuống đất. Nếu đám cháy không được ngăn chặn kịp thời, với thời gian cháy tự do kéo dài làm cho ngọn lửa bốc cao, thì đám cháy càng phức tạp, nguy cơ cháy lan ra các khu vực bên cạnh.

Khi phát hiện xảy ra sự cố, lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng báo động và triển khai các phương án chữa cháy và CNCH ban đầu; đồng thời, điện thoại báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số điện thoại 114.

luc-luong-tham-gia-buoi-thuc-tap-da-dap-tat-dam-chay-gia-dinh-anh-thanh-hai.jpg
Lực lượng tham gia buổi thực tập đã dập tắt đám cháy giả định. Ảnh: Thanh Hải

Ngay khi nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy, 1 xe CNCH và các trang thiết bị chuyên dụng đến hiện trường phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở tổ chức cứu người bị nạn; triển khai các phương án chữa cháy để dập tắt đám cháy hoàn toàn.

Buổi thực tập nhằm giúp cho lực lượng PCCC cơ sở có thêm kinh nghiệm, kỹ năng trong từng tình huống cụ thể. Từ đó, tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong việc tham gia các hoạt động chữa cháy và CNCH; rèn luyện sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng để xử lý kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chị Nga thường xuyên đồng hành cùng nhóm Hành trình sẻ chia trong các hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Ngọc Duy

Vượt lên số phận, lan tỏa yêu thương

Đời sống

(GLO)- Với nghị lực và trái tim đầy yêu thương, chị Dương Thị Thanh Nga (sinh năm 1992, phường An Phú) đã mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh, truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là những người phụ nữ từng tổn thương, mất mát, phải đi qua những ngã rẽ chông chênh của cuộc đời.

Tự giác giao nộp động vật quý hiếm: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Tự giác giao nộp động vật quý hiếm: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Đời sống

(GLO)- Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và có sự phối hợp đồng bộ, tích cực của các cơ quan chức năng, ngày càng nhiều người dân trên địa bàn tỉnh chủ động thông tin, giao nộp động vật hoang dã bị lạc hoặc bị thương, góp phần bảo tồn các loài động vật quý hiếm và gìn giữ cân bằng sinh thái.

Lực lượng chức năng xã Ia Ly huy động nhân lực hỗ trợ người dân di dời khẩn cấp tài sản đến nơi an toàn.

Gia Lai: Di dời khẩn cấp các hộ dân khỏi vùng sạt lở

Đời sống

(GLO)- Trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại khu vực đường vào Trạm biến áp 500 kV thuộc Nhà máy Thủy điện Ia Ly, chính quyền xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân trong vùng nguy hiểm di dời tài sản đến nơi ở an toàn.

Vượt qua bóng tối để tìm lại bình minh cuộc đời

Vượt qua bóng tối để tìm lại bình minh cuộc đời

Đời sống

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh, có những người từng có đôi mắt sáng nhưng bất ngờ mất thị lực ở tuổi thanh niên hoặc trung niên. Việc phải làm quen với bóng tối khi đã trưởng thành là cú sốc không dễ vượt qua. Bằng nghị lực và quyết tâm, họ đã từng bước tìm lại thăng bằng, viết tiếp cuộc đời mình.

Phụ nữ Gia Lai hướng về ngày hội lớn.

Phụ nữ Gia Lai hướng về ngày hội lớn

Đời sống

(GLO)- Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2025), các cấp Hội phụ nữ tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động, công trình và phần việc thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương và khát vọng cống hiến của phụ nữ trong thời kỳ mới.

Nhờ được hỗ trợ bò giống và vay vốn ưu đãi, gia đình ông Kpuih Pup (làng Tai Glai, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) đã vươn lên thoát nghèo.

Ia Ko quyết tâm giảm nghèo

Đời sống

(GLO)- Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Ðảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) đang từng bước cụ thể hóa nghị quyết về giảm nghèo, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống người dân.

Trao học bổng đến các em học sinh. Ảnh: Như Nguyện

SAP-VN đồng hành cùng người yếu thế phía Tây Gia Lai

Đời sống

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với tổ chức SAP-VN (Social Assistance Program for Vietnam-chương trình trợ giúp xã hội cho Việt Nam) và 19 xã, 6 phường phía Tây tỉnh trao quà, học bổng cho các đối tượng khó khăn. Chương trình đã mang đến nhiều niềm vui, sự sẻ chia ấm áp.

Phụ nữ ở phường Bồng Sơn hỗ trợ ngày công xây nhà cho bà Lê Thị Vinh.

Phụ nữ Gia Lai giúp nhau sửa chữa nhà ở

Đời sống

(GLO)- Trước mùa mưa bão, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã tích cực hỗ trợ hội viên khó khăn sửa chữa nhà ở. Từ tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nhiều người tham gia góp công góp của, giúp nhiều phụ nữ nghèo, cận nghèo có được mái ấm kiên cố, an toàn trước thời tiết khắc nghiệt.

null