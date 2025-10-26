Thực tập phương án chữa cháy tại nhà máy điện gió Ia Pech và Ia Pech 2

(GLO)- Ngày 25-10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng xanh Gia Lai tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại Nhà máy điện gió Ia Pech và Ia Pech 2 ở xã Gào.

Tham gia buổi thực tập có 21 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng 14 cán bộ, nhân viên thuộc Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng xanh Gia Lai.

14 cán bộ, nhân viên của nhà máy đã được thực tập phương án chữa cháy và CNCH. Ảnh: Thanh Hải

Tình huống giả định được đặt ra là trong khi máy biến áp đang hoạt động thì bất ngờ xảy ra ngắn mạch bên trong pha A MBA, dẫn đến nổ hỗn hợp hơi dầu trong.

Dưới tác động của nhiệt độ và áp suất cao, nắp máy biến thế bị bật tung kèm theo dầu sôi bắn ra xung quanh gây cháy lan dưới chân máy biến thế, một phần dầu chảy xuống bể dầu sự cố.

Vỏ máy và sứ cách điện bị vỡ làm cho các đường dây cáp tồn tại điện áp trên máy bị rơi xuống đất. Nếu đám cháy không được ngăn chặn kịp thời, với thời gian cháy tự do kéo dài làm cho ngọn lửa bốc cao, thì đám cháy càng phức tạp, nguy cơ cháy lan ra các khu vực bên cạnh.

Khi phát hiện xảy ra sự cố, lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng báo động và triển khai các phương án chữa cháy và CNCH ban đầu; đồng thời, điện thoại báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số điện thoại 114.

Lực lượng tham gia buổi thực tập đã dập tắt đám cháy giả định. Ảnh: Thanh Hải

Ngay khi nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy, 1 xe CNCH và các trang thiết bị chuyên dụng đến hiện trường phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở tổ chức cứu người bị nạn; triển khai các phương án chữa cháy để dập tắt đám cháy hoàn toàn.

Buổi thực tập nhằm giúp cho lực lượng PCCC cơ sở có thêm kinh nghiệm, kỹ năng trong từng tình huống cụ thể. Từ đó, tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong việc tham gia các hoạt động chữa cháy và CNCH; rèn luyện sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng để xử lý kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.