Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Chung cư Hoàng Anh Gia Lai

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Sáng 24-10, tại phường Diên Hồng, Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tỉnh Gia Lai tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có sự phối hợp nhiều lực lượng tham gia tại Chung cư Hoàng Anh Gia Lai năm 2025.

Dự và chỉ đạo buổi diễn tập có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quế-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh; Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia.

z7149734498767-7a5da71d41a064727db8aa5c26b53e0c.jpg
Các lực lượng diễn tập thực binh phương án chữa cháy và CNCH. Ảnh: P.D

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có 18.058 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC với 4.043 cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, định kỳ hằng năm phải được tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, CNCH theo quy định. Chung cư Hoàng Anh Gia Lai là cơ sở trọng điểm của tỉnh, được xây dựng trên khuôn viên có diện tích 1.297 m2 gồm 1 tầng hầm và 18 tầng nổi.

Đây là loại hình cơ sở chung cư kết hợp cho thuê kinh doanh điện máy và kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng; là nơi sinh sống và làm việc của hàng trăm người.

Do đó, UBND tỉnh quyết định lựa chọn Chung cư Hoàng Anh Gia Lai là nơi tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH có huy động nhiều lực lượng tham gia năm 2025.

z7149729110155-c316ca602a9880aac3c6d308595dc76b.jpg
Các lực lượng diễn tập cứu hộ cứu nạn. Ảnh: P.D

Theo tình huống giả định, vào khoảng 8 giờ sáng đã xảy ra vụ cháy tại tầng hầm của Chung cư Hoàng Anh Gia Lai thuộc Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, do sự cố khi đang sạc pin của xe máy điện.

Lúc này, tại tầng hầm có khoảng 200 xe máy, xe đạp, xe máy điện và 20 ô tô các loại; trong khi tòa nhà đang có khoảng 250 người sinh sống và làm việc. Đám cháy nhanh chóng lan mạnh, sinh ra nhiều khói, khí độc khiến việc thoát nạn gặp nhiều khó khăn.

Ngay khi phát hiện sự cố, Ban Quản lý chung cư và lãnh đạo công ty lập tức báo cháy đến lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (qua số 114); đồng thời huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện tại chỗ phối hợp tổ chức chữa cháy, cứu nạn.

Lực lượng tại chỗ nhanh chóng dùng loa hướng dẫn người dân thoát nạn, sử dụng bình chữa cháy xách tay, triển khai đội hình chữa cháy tại các họng nước ngoài nhà để khống chế ngọn lửa, chống cháy lan.

Ngay sau đó, lực lượng chuyên nghiệp của Công an tỉnh đã có mặt, phối hợp triển khai đội hình tìm kiếm, cứu người mắc kẹt, tổ chức sơ cứu ban đầu và di chuyển nạn nhân ra khu vực an toàn.

Chỉ sau hơn 30 phút triển khai, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Tất cả người bị nạn được cứu ra an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

z7149717016912-d32726a0fb21da858dfcabb9110d2e0e.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tặng hoa cho các lực lượng tham gia diễn tập.
﻿Ảnh: P.D

Phát biểu tại buổi diễn tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh: Đây là cuộc diễn tập lớn của tỉnh, có ý nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện, thể hiện sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCCC và CNCH của tỉnh.

Hoạt động này không chỉ giúp nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành của các lực lượng, mà còn góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp trong công tác PCCC.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương Ban Chỉ huy, các lực lượng tham gia đã triển khai nghiêm túc, khẩn trương theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh. Hệ thống văn kiện, kịch bản, phương án diễn tập được chuẩn bị kỹ lưỡng; hình ảnh và phim tư liệu minh họa rõ nét quá trình vận hành cơ chế chỉ huy, phối hợp lực lượng trong xử lý sự cố cháy lớn.

Dù thời gian huấn luyện ngắn, song các đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn, vừa đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn, vừa hoàn thành tốt nội dung diễn tập.

z7149719472660-76ca9fe148970451a5756d6836e47f7e.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (giữa) tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: P.D

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu sau buổi diễn tập, các lực lượng tổ chức rút kinh nghiệm, điều chỉnh và bổ sung phương án phù hợp với thực tiễn, đồng thời đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Kết thúc buổi diễn tập, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 9 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác PCCC và CNCH năm 2025.

null