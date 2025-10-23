Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trân trọng chào mừng đoàn công tác của Công an 2 tỉnh bạn; đồng thời, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) giữa Công an tỉnh Gia Lai và Công an 2 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trong thời gian qua.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Q.H

Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia, cũng như giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh bạn, Công an tỉnh Gia Lai và Công an 2 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng đã duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo ANTT.

Công an các xã giáp ranh luôn giữ liên lạc, trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến ANTT, nhất là hoạt động của các loại tội phạm xuyên biên giới có nguy cơ ảnh hưởng đến trật tự trị an và quốc phòng-an ninh.

Các vụ việc xảy ra đều có cơ chế phối hợp giải quyết kịp thời, hoạt động của nhiều loại tội phạm được ngăn chặn và trấn áp hiệu quả. Trong đó, đáng chú ý là tội phạm môi giới đưa người sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao" để tham gia hoạt động lừa đảo, tội phạm mua bán người, tội phạm mua bán ma túy và tiền chất ma túy, mua bán vũ khí vật liệu nổ… đã được phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả.

Tình hình ANTT ở vùng giáp ranh ngày càng ổn định và giữ vững, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của 3 tỉnh Gia Lai, Ratanakiri và Stung Treng, mang lại cuộc sống ngày càng no ấm, yên bình cho nhân dân 2 nước.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (giữa) tặng quà cho đại diện Công an 2 tỉnh Ratanakiri và Stung Treng. Ảnh: Q.H

Trong không khí thân tình, cởi mở, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai và Công an 2 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng cùng nhau trao đổi, chia sẻ, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị.

Đồng thời, thống nhất tiếp tục tăng cường các biện pháp cụ thể, thiết thực hơn nữa trong phối hợp để cùng giúp nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn và giữ vùng biên giới giáp ranh luôn bình yên.