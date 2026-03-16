Giữ bình yên biên giới từ uy tín của già làng là đảng viên

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền của tỉnh Gia Lai có 43 già làng, người có uy tín, trong đó nhiều người là đảng viên.

Không chỉ là “thủ lĩnh tinh thần” của cộng đồng, họ còn là hạt nhân chính trị ở cơ sở, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào đời sống, giữ vững an ninh chính trị và củng cố niềm tin của nhân dân nơi phên giậu Tổ quốc.

Khi uy tín cộng đồng hòa quyện với trách nhiệm đảng viên

Gần 70 tuổi, già làng - đảng viên Rơ Châm Chích (làng Beng, xã Ia Chia) vẫn nhanh nhẹn, sâu sát từng việc chung của làng. Trong sinh hoạt chi bộ, ông luôn có mặt rất sớm, thẳng thắn trao đổi, góp ý để nghị quyết sát thực tế địa bàn.

Sau mỗi cuộc họp, ông chủ động truyền đạt lại cho bà con bằng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, để chủ trương, nghị quyết của Đảng thực sự đi vào đời sống.

Già làng - đảng viên Rơ Châm Chích (làng Beng, xã Ia Chia) thường xuyên trao đổi với cán bộ Đồn Biên phòng Ia Chia. Ảnh: P.D

Nhận diện rõ đặc thù địa bàn biên giới tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), ông kiên trì vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; nâng cao cảnh giác, không để bị kích động, lôi kéo chia rẽ khối đại đoàn kết.

Khi phát sinh vụ việc liên quan đến quyền lợi chính đáng của người dân hay ANTT, ông phối hợp chặt chẽ với Ban Nhân dân thôn và Đồn Biên phòng Ia Chia để tuyên truyền, tháo gỡ kịp thời, giữ ổn định địa bàn từ cơ sở.

Trước thềm bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ông tích cực tuyên truyền để bà con hiểu rõ quyền, nghĩa vụ công dân.

“Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Mỗi lá phiếu đều quan trọng, cần lựa chọn những người thực sự có đức, có tài, có trách nhiệm với đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân” - ông Chích bày tỏ.

Tại làng Lang (xã Ia Chia), già làng - đảng viên Ksor Bơn được bà con tín nhiệm bởi sự thẳng thắn, nói đi đôi với làm. Ông chủ động tuyên truyền, vận động bà con đề cao cảnh giác trước những âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, ông cũng tích cực tham gia hòa giải khi trong làng phát sinh mâu thuẫn; vận động thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ; phối hợp cùng bộ đội Biên phòng tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc. Với ông, giữ bình yên cho làng cũng chính là giữ bình yên cho biên giới.

Già làng - đảng viên Rơ Mah Bloih (làng Triêl, xã Ia Pnôn) vận động thanh niên trong làng gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Ảnh: Thành Nhơn

Tương tự, ở làng Triêl (xã Ia Pnôn), già làng - đảng viên Rơ Mah Bloih là “cầu nối” giữa ý Đảng và lòng dân. Ông phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền kịp thời chủ trương, chính sách về quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bằng cách diễn đạt gần gũi, ông giúp bà con hiểu rõ quyền lợi luôn gắn với nghĩa vụ, nâng cao ý thức tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới. Trước sự phức tạp của thông tin trên mạng xã hội hiện nay, ông cũng thường xuyên nhắc bà con cảnh giác, nhận diện tin giả, thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình biên giới và công tác bầu cử.

Phát huy vai trò “cột mốc sống” ở cơ sở

Thực tế cho thấy, ở đâu phát huy tốt vai trò của già làng, người có uy tín, ở đó ANTT ổn định, sự đồng thuận trong nhân dân được củng cố. Không chỉ tuyên truyền hiệu quả, các già làng là đảng viên còn là kênh thông tin tin cậy, phản ánh kịp thời những vấn đề nảy sinh với cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng.

Với lợi thế am hiểu phong tục, nắm chắc quan hệ dòng họ, thấu tỏ tâm tư của bà con, họ góp phần ngăn ngừa, không để các đối tượng xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ.

Vai trò này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh không gian mạng tiềm ẩn nhiều rủi ro, thông tin xấu độc có thể tác động trực tiếp đến nhận thức của người dân vùng biên.

Già làng - đảng viên Ksor Bơn (làng Lang, xã Ia Chia) trao đổi tình hình đời sống của bà con ở làng Lang với cán bộ Đồn Biên phòng Ia Chia. Ảnh: P.D

Thiếu tá Nguyễn Thành Nhơn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn - cho biết, trên địa bàn đơn vị phụ trách có 3/4 già làng là đảng viên.

Đây là lực lượng đồng hành chặt chẽ với đơn vị trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Khi các già làng chủ động phối hợp, công tác vận động quần chúng đạt hiệu quả rõ rệt; nhiều nhiệm vụ được triển khai thuận lợi, từ tuyên truyền pháp luật, vận động bảo vệ mốc giới đến hòa giải mâu thuẫn, ổn định tình hình cơ sở.

Tại buổi gặp mặt già làng, người có uy tín khu vực biên giới tháng 2-2026, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận những đóng góp của lực lượng này, đặc biệt các già làng là đảng viên tiên phong trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, xóa bỏ hủ tục, giữ gìn bản sắc văn hóa, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới đất liền.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh đề nghị đội ngũ già làng tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, tích cực tham gia phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững; kiên quyết không để bị lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

Giữ vững an ninh biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài mà còn là tiền đề quan trọng để các sự kiện chính trị trọng đại diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Khi uy tín cộng đồng gắn với bản lĩnh, trách nhiệm của người đảng viên, mỗi già làng trở thành “cột mốc sống” nơi tuyến đầu Tổ quốc, góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc từ cơ sở.