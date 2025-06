Già làng “2 giỏi” của xã Ia Phí

Ông Rơ Châm Khir giới thiệu về tác phẩm của mình. Ảnh: R.H

Ở tuổi 71, ông Rơ Châm Khir vẫn miệt mài với từng nét cọ để tạo nên những bức tranh sơn dầu đặc sắc, giàu tính nghệ thuật. "Lúc nhỏ, tôi thường cầm bút chì vẽ lên tường gỗ, tường nhà, bất cứ thứ gì hiện lên trong trí tưởng tượng của tôi cũng trở thành nét vẽ. Từ những bức hình đơn sơ ban đầu, niềm say mê vẽ tranh lớn dần theo năm tháng, tay vẽ cũng ngày một thuần thục hơn”-ông Khir nhớ lại.

Kỹ năng vẽ tranh của ông được bà con trong làng ghi nhận, tin tưởng và mời vẽ trang trí cho những ngôi nhà mới xây, khu nhà mồ linh thiêng...“Có lần, một đoàn sinh viên mỹ thuật từ Hà Nội đến xã Ia Phí để tìm hiểu văn hóa của người Jrai. Khi nhìn thấy những bức tranh quanh khu nhà mồ, họ đã không giấu nỗi sự ngạc nhiên và thán phục. Cán bộ xã đã giới thiệu về các tác phẩm và mời tôi đến gặp đoàn. Sau đó, tôi được tin tưởng dẫn đoàn tham dự lễ hội bỏ mả, rồi cùng về làng để vẽ lại cảnh sinh hoạt của người dân tắm suối, lấy nước giọt. Chúng tôi cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc giản dị ấy qua tranh vẽ. Chứng kiến tôi vẽ nhanh, đẹp và đầy cảm xúc, mọi người đều ngạc nhiên và khen ngợi”-ông Khir nhớ lại.

Ông Khir chủ yếu vẽ tranh bằng sơn dầu. Với ông, hội họa không đơn thuần là nghệ thuật mà còn là một cách để lưu giữ và truyền tải văn hóa, tâm hồn người Jrai đến với mọi người. Nội dung các bức tranh của ông thường xoay quanh về phong cảnh thiên nhiên, đời sống sinh hoạt, lao động của buôn làng. Mỗi khi bà con trong làng hoặc các vùng lân cận xây nhà mới, nhà rông hay nhà mồ, họ lại mời ông đến vẽ trang trí cho đẹp. Trước khi vẽ, họ kể cho ông nghe câu chuyện và nêu ý tưởng, ông lắng nghe cẩn thận rồi thể hiện lại bằng nét vẽ chân thật và sinh động.

“Họ kể khan, tôi nghe rồi vẽ lại bằng tranh. Họ thích hình gì thì tôi vẽ hình đó. Tôi vẽ vì đam mê chứ không tính công cán gì cả, chỉ cần bà con quý mến là vui rồi”-ông Khir bộc bạch.

Những bức tranh do ông Rơ Châm Khir vẽ tuy mộc mạc nhưng đầy tính nghệ thuật. Ảnh: R.H

Không chỉ giỏi vẽ, ông Khir còn giỏi tạc tượng gỗ dân gian. Những bức tượng do ông tạc tuy mộc mạc nhưng rất có hồn, được bà con trân trọng. Ông cũng thường xuyên đại diện cho xã tham gia các hội thi. Tại Hội thi biểu diễn nghệ thuật cồng chiêng tạc tượng và dệt thổ cẩm huyện Chư Păh 2013; Hội thi đan lát, tạc tượng và dệt thổ cẩm huyện Chư Păh năm 2017 ông đều đạt giải nhì ở môn tạc tượng.

Là già làng, ông Khir rất tích cực trong việc giữ gìn an ninh trật tự cho buôn làng. Trước đây, làng từng bị các đối tượng xấu từ nơi khác đến gây rối, lôi kéo thanh-thiếu niên vào con đường sai trái như đánh nhau, sử dụng ma túy. Nhận thức được tầm quan trọng của việc gìn giữ sự bình yên cho buôn làng, ông đã phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương để tuyên truyền, nhắc nhở bà con nâng cao ý thức, tránh vi phạm pháp luật, đồng thời trực tiếp giải thích cho thanh niên về tác hại của ma túy. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự trong làng đã dần ổn định, tệ nạn xã hội được đẩy lùi.

Bà Rơ Châm Hih (làng Kênh) bày tỏ: Ông Khir là người sống chân thành, được bà con trong làng tin tưởng. Ai cần vẽ tranh trang trí nhà cửa, tạc tượng hay nhờ việc gì ông cũng sẵn lòng giúp. Ông không chỉ giỏi vẽ mà còn thường xuyên nhắc nhở thanh-thiếu niên tránh xa tệ nạn xã hội. Ông Khir luôn giữ thái độ hòa nhã, gần gũi và biết quan tâm đến mọi người nên được mọi người quý mến.

Bà Rơ Châm Ayen-công chức Văn hóa-Thông tin UBND xã Ia Phí, nhận xét: Ông Rơ Châm Khir là già làng có hiểu biết và trách nhiệm với cộng đồng. Bằng uy tín của mình, ông đã giúp người dân hiểu rõ và chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, ông còn tích cực tham gia hòa giải các vụ mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Với những đóng góp tích cực, năm 2024, ông Rơ Châm Khir được Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2022-2023.