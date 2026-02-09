Già làng, người có uy tín góp sức giữ bình yên biên giới

(GLO)- Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã phát huy tốt vai trò của già làng, người có uy tín, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xây dựng “thế trận lòng dân” nơi biên giới. Qua đó, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh trật tự và nâng cao đời sống nhân dân vùng biên.

Toàn tỉnh hiện có 43 già làng, người có uy tín sinh sống tại khu vực biên giới. Những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương phát huy tốt vai trò của đội ngũ này trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao quà cho các già làng, người có uy tín. Ảnh: Công Cường

Để đội ngũ già làng, người có uy tín thực hiện tốt trọng trách, BĐBP tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng - an ninh và kỹ năng vận động quần chúng. Qua đó, đội ngũ này đã phát huy hiệu quả vai trò “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền, lực lượng Biên phòng với nhân dân.

Đại tá Rơ Mah Tuân - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh - cho biết: Không chỉ là chỗ dựa tinh thần trong buôn làng, các già làng, người có uy tín còn trực tiếp tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với BĐBP, hàng trăm buổi tuyên truyền pháp luật đã được tổ chức, thu hút hàng nghìn lượt người dân tham gia, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và LLVT.

Đặc biệt, bằng uy tín và sự công tâm, các già làng đã hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn trong cộng đồng, không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT ở vùng biên.

Năm 2025, đội ngũ già làng, người có uy tín ở khu vực biên giới đã phối hợp với các đồn Biên phòng tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tham gia giải quyết thành công 46 vụ việc mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đất đai trong cộng đồng; vận động, ngăn chặn 26 cặp tảo hôn.

Đặc biệt, 43 già làng đã cùng cán bộ, chiến sĩ BĐBP tham gia tuần tra bảo vệ biên giới; vận động 43 hộ dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế hộ gia đình và 164 hộ làm chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Lực lượng BĐBP cũng quan tâm hỗ trợ các già làng, người có uy tín phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Già làng Rơ Mah Blơih (làng Triêl, xã Ia Pnôn) chia sẻ: “Khi trong làng xảy ra mâu thuẫn, tôi kiên trì phân tích, khuyên nhủ con cháu bằng lý lẽ và tình cảm để mọi người hiểu và chấp hành pháp luật. Từ sự vận động bền bỉ ấy, nhiều hủ tục dần được xóa bỏ, nhiều trường hợp tảo hôn được ngăn chặn kịp thời, góp phần xây dựng những gia đình tiến bộ, ổn định cuộc sống nơi vùng biên”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia O cùng già làng tuần tra bảo vệ cột mốc biên giới. Ảnh: Công Cường

Còn già làng Ksor H’Blâm (làng Krông, xã Ia Mơ) thì cho hay: Dù tuổi cao, sức yếu, không đi họp nhiều nhưng gặp dân ở đâu, bà cũng tranh thủ tuyên truyền pháp luật để bà con hiểu và chấp hành. BĐBP không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới mà còn quan tâm giáo dục, giúp đỡ nhân dân thông qua các chương trình như “Con nuôi đồn Biên phòng”, hỗ trợ làm nhà và nhiều mô hình, cách làm hiệu quả.

Theo ông Trần Quyết Thắng - Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, các già làng, người có uy tín luôn sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ BĐBP trên từng cung đường tuần tra, từng cột mốc biên giới. Mỗi chuyến tuần tra không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ chủ quyền mà còn giúp người dân hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình đối với từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Già làng, người có uy tín thực sự trở thành những “cột mốc sống” trên biên giới, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc dựa trên nền tảng đoàn kết quân - dân.

Phát huy vai trò của già làng, người có uy tín chính là phát huy sức mạnh của “thế trận lòng dân” nơi biên cương Tổ quốc. Những việc làm thầm lặng nhưng bền bỉ ấy đã và đang góp phần quan trọng giữ gìn ANTT, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Biên giới hôm nay bình yên không chỉ bởi những bước chân tuần tra mà còn bởi niềm tin, sự đồng lòng của người dân bắt nguồn từ chính các già làng, người có uy tín ở vùng biên.