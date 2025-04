Già làng, người có uy tín: Điểm tựa vững chắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Các già làng, người có uy tín đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Họ trở thành cầu nối quan trọng, điểm tựa vững chắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở.

Ông Kpă An-thôn Ring Đáp (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) trao đổi với Trưởng Công an xã về nội dung tuyên truyền, vận động người dân trong làng từ bỏ Tin lành Đê ga, tham gia sinh hoạt tôn giáo hợp pháp. Ảnh: M.P

1. Ông Kpă An-Trưởng điểm nhóm Tin lành Việt Nam (miền Nam) làng Ring Đáp (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) là một trong những người tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương. Đặc biệt, sau khi mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” được triển khai tại xã Ayun Hạ từ tháng 7-2023, ông Kpă An thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an và các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không nghe theo luận điệu sai trái, không tham gia các hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Nhờ đó, tình hình ANTT tại làng Ring Đáp luôn ổn định, người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Ông An cho biết: Năm 2001, điểm nhóm chỉ có 2-3 tín đồ thì đến nay đã có 24 hộ với 86 tín đồ tham gia sinh hoạt tôn giáo thuần túy. “Tôi phân tích cho bà con hiểu được “Tin lành Đê ga” không phải là tôn giáo và họ đang tham gia hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Từ đó, tôi động viên, khuyên nhủ họ không nghe lời dụ dỗ bên ngoài mà sống “tốt đời, đẹp đạo”, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chăm lo phát triển kinh tế gia đình”-ông An chia sẻ.

Ông Phạm Văn Trần Hưng-Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ-khẳng định: Những việc làm thiết thực của ông Kpă An đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của bà con. Nhiều người từ bỏ “Tin lành Đê ga” trở về sinh hoạt tôn giáo hợp pháp được Nhà nước công nhận, góp phần giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

Ông Kpă An được Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện tặng giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2022-2023. Đồng thời, ông là 1 trong 74 người có uy tín tiêu biểu của tỉnh được mời đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và gặp mặt lãnh đạo Bộ Công an.

Ông Y Chang-Bí thư Chi Bộ làng Ktu (bìa phải-xã Chư Á, TP. Pleiku) nhắc nhở thanh-thiếu niên trong làng đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Ảnh: M.P

2. Ông Y Chang-Bí thư Chi bộ làng Ktu (xã Chư Á, TP. Pleiku) cũng là tấm gương sáng trong giữ gìn ANTT ở cơ sở. Nhiều năm liền, làng Ktu là điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã Chư Á. Kết quả này một phần là nhờ ông Chang đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm pháp luật, không tin, không nghe theo các luận điệu xuyên tạc, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo. Không chỉ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã trong nắm tình hình địa bàn, ông Y Chang còn chủ động hòa giải nhiều vụ việc mâu thuẫn trong cộng đồng, không để xảy ra các điểm nóng về ANTT. Đồng thời, ông tích cực vận động người dân tham gia các tổ tự quản đảm bảo ANTT trong làng, thường xuyên nhắc nhở các thanh-thiếu niên càn quấy gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Theo ông Y Chang: Thời gian trước, một số người dân trong làng bị kẻ xấu dụ dỗ, xúi giục vượt biên. Sau khi những người này trở về địa phương, ông thường xuyên phối hợp với hệ thống chính trị cơ sở kết hợp tuyên truyền, vận động giúp họ hiểu rõ những luận điệu xuyên tạc của các đối tượng lưu vong để từ bỏ những suy nghĩ sai trái. Để công tác tuyên truyền, vận động đạt kết quả, ông luôn lắng nghe suy nghĩ của họ; từ đó giúp họ nhận ra sai lầm, từ bỏ quá khứ lầm lỡ, chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế gia đình.



Ông Ksor Hyao (bìa phải, già làng Breng 3, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) tích cực tuyên truyền, vận động dân làng không tin, không nghe theo các luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu. Ảnh: M.P

3. Già làng Ksor Hyao (làng Breng 3, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) cũng có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân không tin, không nghe theo các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các đối tượng FULRO, không tham gia các hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Ông Hyao thông tin: Trước năm 2021, làng Breng 3 có 25 hộ với 76 khẩu theo “Tin lành Đê ga”. Để giúp bà con nhận ra những việc làm sai trái, ông đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động được 14 hộ/46 khẩu trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy.

Hiện làng Breng 3 còn 11 hộ/30 khẩu chưa quay về các tôn giáo được công nhận. Ông đang tiếp tục phối hợp với chính quyền cơ sở tuyên truyền, vận động họ từ bỏ “Tin lành Đê ga” để quay về sinh hoạt tôn giáo hợp pháp, đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Ông Siu Hnit-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dêr-nhận xét: Ông Ksor Hyao là điểm tựa tin cậy trong công tác vận động quần chúng, hỗ trợ chính quyền giữ gìn ANTT tại địa phương. Ông thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động bà con không tin và không nghe theo các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của FULRO lưu vong tham gia chống phá Đảng, Nhà nước. Mặt khác, ông cũng tích cực tham gia hòa giải các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình, hiềm khích giữa các hộ dân trong làng; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về các âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn ANTT tại địa phương.