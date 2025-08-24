Gia Lai: 80 đơn vị vận tải ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông

(GLO)- Sáng 23-8, Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn.

Đội CSGT đường bộ số 2 phụ trách địa bàn 15 xã, phường thuộc địa giới hành chính của TP. Pleiku, huyện Ia Grai và huyện Chư Păh (cũ) và tuyến quốc lộ 14 từ TP. Pleiku đi tỉnh Kon Tum (cũ).

Trong 8 tháng đầu năm, trên địa bàn đã xảy ra 67 vụ tai nạn giao thông, làm chết 45 người, bị thương 45 người (giảm 56 vụ, giảm 5 người chết và giảm 55 người bị thương so với cùng kỳ năm 2024).

Để đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 2 đã ký cam kết với 80 đơn vị vận tải trên địa bàn phụ trách.

Các đơn vị vận tải cam kết chấp hành nghiêm quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: Văn Ngọc

Cụ thể, các đơn vị cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; không đưa vào lưu hành các phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, không thay đổi, cơi nới kích thước thùng xe; tuyệt đối không lái xe khi đã sử dụng rượu bia, ma túy; không vi phạm các lỗi như: tốc độ, tránh vượt sai quy định, vi phạm đèn tín hiệu, đi vào đường cấm, chở quá khổ quá tải, vòng vo đón trả khách…

Các đơn vị vận tải tham gia ủng hộ cho người dân gặp khó khăn chưa đủ điều kiện sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô. Ảnh: Văn Ngọc

Nhân dịp này, các đơn vị đã tham gia ủng hộ kinh phí giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô.