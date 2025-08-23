Các cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

(GLO)- Ngày 22-8, Công an phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đã vận động các chủ quán ăn, quán nhậu, tạp hoá có kinh doanh rượu, bia ký cam kết thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Công an phường Hoài Nhơn Nam thường xuyên tuyên truyền những quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Ảnh: K.A

Tại các cơ sở kinh doanh, Công an phường tiến hành phổ biến những quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; phân tích hậu quả tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia và chế tài xử phạt đối với người điều khiển phương tiện vi phạm.

Chủ các cơ sở đã ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; đồng thời, nhắc nhở khách hàng thông điệp: “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”.

Chủ cơ sở kinh doanh rượu, bia tiến hành ký cam kết với Công an phường Hoài Nhơn Nam. Ảnh: N.L

Ngoài ký cam kết, Công an phường còn phát tờ rơi, dán áp phích tuyên truyền tại các vị trí dễ nhìn để nhắc nhở mọi người và lan tỏa văn hóa giao thông an toàn.