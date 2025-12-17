Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Cảnh sát 113 tuần tra phát hiện đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Chiều 17-12, Công an phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) cho biết đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Trịnh Tuấn Quốc Đạt (SN 2002, trú tại tổ 4, phường Hội Phú) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 18 giờ 20 phút ngày 16-12, lực lượng Cảnh sát 113 của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh) tuần tra trên đường Quyết Tiến (phường Diên Hồng), phát hiện Đạt điều khiển xe máy có dấu hiệu nghi vấn.

doi-tuong-dat-giua-bi-luc-luong-canh-sat-113-phat-hien-khi-dang-mang-theo-ma-tuy-anh-thanh-dong.jpg
Đối tượng Đạt (giữa) bị lực lượng Cảnh sát 113 phát hiện khi đang mang theo ma túy.
Ảnh: Thành Đồng

Tổ công tác đã yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua đó, phát hiện trong người đối tượng mang theo 1 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng. Đạt khai là ma túy mua của 1 đối tượng chưa rõ danh tính.

Cảnh sát 113 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Diên Hồng thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

