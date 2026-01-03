Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Triệu tập 2 tài xế tạt đầu, chặn đầu xe đối thủ vì bị “hớt tay trên”

(GLO)- Chiều 3-1, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an xã Ia Nan triệu tập 2 tài xế có hành vi tạt đầu, chặn đầu xe khác vì tranh giành khách trên quốc lộ 14C.

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook lan truyền 1 đoạn video thể hiện 2 xe khách 16 chỗ có hành vi tạt đầu, chặn đầu 1 ô tô khác đang lưu thông trên quốc lộ 14C.

2-tai-xe-tat-dau-chan-dau-xe-doi-thu-da-bi-luc-luong-cong-an-trieu-tap-lam-viec-anh-dvcc.jpg
2 tài xế tạt đầu, chặn đầu xe đối thủ đã bị lực lượng Công an triệu tập làm việc. Ảnh: ĐVCC

Nắm được thông tin trên, Đội CSGT đường bộ số 3 và Công an xã Ia Nan khẩn trương xác minh. Qua đó, lực lượng Công an đã triệu tập 2 tài xế có hành vi nguy hiểm trên là ông P.N.C. (SN 1968, trú tại làng Nú, xã Ia Nan) và con trai là P.N.T. (SN 2002).

Tại cơ quan Công an, ông Châu cho biết: Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 3-1, ông điều khiển xe khách của nhà xe Ngọc Châu BKS 81F-001.95 di chuyển trên quốc lộ 14C đoạn thuộc thôn Ia Nhú, xã Ia Nan.

Lúc này, ông C. thấy xe khách loại 16 chỗ BKS 81A-491.57 do anh T.V.N. (SN 1999, trú tại thôn Ia Đao, xã Ia Nan) điều khiển theo hướng ngược lại nên ông C. đánh lái sang phần đường xe của anh N. với mục đích để xe anh N. dừng lại. Tuy nhiên, vì đang lái xe với tốc độ cao không thể dừng ngay, ông C. buộc phải đánh lái về phần đường của mình rồi chặn ngay đuôi xe của anh N.

Lúc này, T. đang điều khiển xe khách BKS 70B-000.69 của nhà xe Ngọc Châu lưu thông ngay phía sau xe của cha. Khi thấy hành động của cha, T. đã điều khiển xe sang làn xe của anh N. để chặn trước đầu xe anh N., đề nghị dừng lại nói chuyện.

luc-luong-cong-an-da-tam-giu-phuong-tien-lien-quan-den-vu-viec-anh-dvcc.jpg
Lực lượng Công an đã tạm giữ phương tiện liên quan đến vụ việc. Ảnh: ĐVCC

Khi anh N. dừng xe lại, cha con ông C. yêu cầu anh N. bỏ 2 người khách trên xe xuống vì đó là khách của nhà xe Ngọc Châu đã gọi đặt trước nhưng anh N. lại “hớt tay trên”. Ông C. còn tự mở cửa xe của anh N. để 2 người khách đi xuống.

Sau đó, giữa 2 bên đã có lời qua tiếng lại rồi tự động giải tán. Anh N. bức xúc quay lại đoạn video hành vi của cha con ông C. rồi đăng lên mạng xã hội Facebook.

Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

