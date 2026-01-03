Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: 2 xe khách 16 chỗ tạt đầu, chặn xe đối thủ nghi do tranh giành khách

(GLO)- Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Ia Nan đang khẩn trương xác minh làm rõ vụ 2 xe khách 16 chỗ có hành vi nguy hiểm khi tạt đầu, chặn xe đối diện trên quốc lộ 14C.

Sáng 3-1, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 1 đoạn video do 1 tài xế ô tô ghi lại cảnh anh này đang lưu thông theo lề phải của mình trên quốc lộ 14C đoạn qua làng Ia Nhú, xã Ia Nan.

2-xe-khach-doi-dien-da-co-hanh-vi-tat-dau-chan-xe-co-camera-anh-chup-man-hinh.jpg
2 xe khách đối diện đã có hành vi tạt đầu, chặn xe có camera. Ảnh chụp màn hình

Khi đang di chuyển, bất ngờ có 1 ô tô loại 16 chỗ chở khách lưu thông theo hướng đối diện đánh lái, tạt trước đầu xe có camera. Ngay sau đó, 1 xe 16 chỗ tương tự đi sau khoảng 20 m đã di chuyển hoàn toàn sang phần đường của xe có camera để chặn xe này lại. Tài xế ngồi trên xe đối diện còn vẫy tay ra dấu để tài xế xe camera xuống nói chuyện.

Đoạn video đã khiến người dân hoang mang, bức xúc trước cách hành xử gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, xem thường tính mạng người khác của tài xế điều khiển các phương tiện kể trên.

Clip: CTV

Theo nguồn tin của phóng viên, Công an xã Ia Nan đã cử cán bộ đến hiện trường nắm bắt tình hình.

Bước đầu xác định vụ việc xảy ra vào sáng 3-1 trên quốc lộ 14C do mâu thuẫn trong khi bắt khách của 3 ô tô loại 16 chỗ ngồi chạy tuyến xã Ia Nan đi phường Pleiku.

