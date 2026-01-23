Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gần 680 trẻ Trường Mầm non Hoa Hồng được tuyên truyền an toàn giao thông

MINH CHÍ
(GLO)- Ngày 22-1, Công an phường Pleiku phối hợp với Trường Mầm non Hoa Hồng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức an toàn giao thông cho gần 680 trẻ đang theo học tại trường.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an phường Pleiku đã truyền đạt những kiến thức cơ bản về an toàn giao thông qua các câu chuyện sinh động, hình ảnh trực quan và những tình huống quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày.

can-bo-cong-an-phuong-pleiku-huong-dan-tre-nhan-biet-tin-hieu-den-giao-thong-va-ky-nang-tham-gia-giao-thong-an-toan.jpg
Cán bộ Công an phường Pleiku hướng dẫn trẻ nhận biết tín hiệu đèn giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Ảnh: Minh Chí

Nội dung tập trung hướng dẫn các em đi bộ đúng phần đường, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, nhận biết và chấp hành tín hiệu đèn giao thông, qua đó giúp trẻ hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn ngay từ lứa tuổi mầm non.

Hoạt động diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút sự tham gia hào hứng của các em; góp phần lan tỏa thông điệp “An toàn giao thông - hạnh phúc của mọi nhà”; đồng thời nâng cao vai trò phối hợp giữa nhà trường và lực lượng Công an trong công tác giáo dục, bảo vệ trẻ em.

