Nâng cao chất lượng quản lý trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Trong lộ trình hiện đại hóa công tác quản lý trật tự an toàn giao thông, cuối tháng 12-2025, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) chính thức đưa vào khai thác, vận hành hệ thống camera giám sát giao thông thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Hệ thống được kỳ vọng góp phần phòng ngừa vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn tỉnh.

Bảo đảm phát huy hiệu quả giám sát

Theo thiếu tá Trần Đức Anh - Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông Phòng CSGT (Công an tỉnh), việc triển khai hệ thống camera giám sát giao thông thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (CAM AI) xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, trong bối cảnh lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng gia tăng, trong khi ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

“Việc ứng dụng CAM AI nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông đường bộ, từng bước đổi mới phương thức quản lý, qua đó phòng ngừa vi phạm và kéo giảm TNGT trên địa bàn tỉnh” - Thiếu tá Trần Đức Anh nhấn mạnh.

Hệ thống CAM AI được lắp đặt ở đường Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku. Ảnh: H.Qui

Đến nay, đơn vị đã lắp đặt 33 vị trí camera trong hệ thống CAM AI tại các tuyến đường trọng điểm, cửa ngõ ra vào trung tâm, các nút giao thông có mật độ phương tiện cao và những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn tại các phường: Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng, Thống Nhất.

Trong đó, hệ thống tích hợp 20 vị trí camera trước đây ghi nhận lỗi vượt đèn tín hiệu giao thông; lắp đặt mới 4 camera giám sát tốc độ tại các tuyến đường huyết mạch, cửa ngõ ra vào trung tâm; đồng thời, bố trí 9 vị trí camera ghi nhận lỗi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông tại các nút giao thông trọng điểm.

Các vị trí lắp đặt đều được khảo sát, lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm phát huy hiệu quả giám sát.

Qua quá trình vận hành thử nghiệm, hệ thống CAM AI cho thấy hiệu quả rõ rệt. Không chỉ giúp lực lượng CSGT phát hiện, ghi nhận chính xác các hành vi vi phạm theo từng tuyến, từng khung giờ, hệ thống còn cung cấp nguồn dữ liệu khách quan phục vụ công tác phân tích, đánh giá tình hình, từ đó đề ra các giải pháp tuyên truyền, xử lý phù hợp.

So với các hệ thống camera giám sát thông thường, CAM AI được tích hợp trí tuệ nhân tạo, cho phép tự động nhận diện hành vi vi phạm, phân tích hình ảnh theo thời gian thực, trích xuất dữ liệu nhanh chóng, chính xác và hoạt động liên tục 24/7, ít bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết hay thời gian.

Nhờ đó, áp lực cho lực lượng CSGT được giảm đáng kể, đồng thời nâng cao tính khách quan, minh bạch trong công tác xử lý vi phạm.

Phòng ngừa vi phạm, kéo giảm TNGT

Hiện nay, hệ thống có thể phát hiện nhiều hành vi vi phạm phổ biến như: Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, đi ngược chiều, dừng, đỗ không đúng nơi quy định.

Các trường hợp vi phạm được xử lý theo đúng quy định của Luật Giao thông đường bộ và các văn bản pháp luật liên quan; hình ảnh, dữ liệu do hệ thống ghi nhận là căn cứ quan trọng để xử phạt “nguội”, bảo đảm chính xác, đúng pháp luật.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông quan sát tình hình giao thông tại các khu vực lắp đặt camera giám sát. Ảnh: N.C

Cùng với đó, công tác quản lý, khai thác và bảo mật dữ liệu từ hệ thống CAM AI được Phòng CSGT đặc biệt chú trọng. Dữ liệu được quản lý tập trung, lưu trữ theo quy trình chặt chẽ, chỉ phục vụ cho công tác bảo đảm trật tự ATGT; việc khai thác, sử dụng hình ảnh, thông tin đúng thẩm quyền, bảo đảm an toàn, bảo mật, không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Từ góc nhìn người tham gia giao thông, nhiều tài xế bày tỏ sự đồng tình với việc triển khai hệ thống này.

Anh Trần Duy Bảo (tài xế ở phường Diên Hồng) chia sẻ: “Khi biết các tuyến đường có camera giám sát thông minh, tôi và nhiều tài xế khác có ý thức hơn trong việc chấp hành luật giao thông. Việc giám sát bằng công nghệ giúp mọi người tự giác hơn, không còn tâm lý đối phó, qua đó giao thông cũng an toàn hơn”.

Qua quá trình vận hành thử nghiệm, từ ngày 14 đến 31-12-2025, hệ thống CAM AI đã ghi nhận 16.726 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, trong đó có 504 trường hợp vi phạm tốc độ và 16.224 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Đáng chú ý, hệ thống phát hiện 726 trường hợp ô tô vi phạm, gồm 491 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn và 235 trường hợp chạy quá tốc độ.

Theo Phòng CSGT, mục tiêu lớn nhất của việc đưa CAM AI vào vận hành không phải là xử phạt bằng mọi giá, mà nhằm phòng ngừa vi phạm, kéo giảm TNGT, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và xây dựng môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu mở rộng hệ thống tại các địa bàn phù hợp, từng bước hoàn thiện hệ thống giám sát giao thông thông minh theo lộ trình chung của tỉnh.

“ATGT không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, đây còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Chúng tôi mong người dân cùng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để mỗi tuyến đường thực sự là tuyến đường an toàn” - Thiếu tá Trần Đức Anh nhắn gửi.