Tội phạm mạng ở Đông Nam Á tăng cường sử dụng AI giá rẻ để lừa đảo

(GLO)- Theo báo cáo từ Bloomberg, các trung tâm gọi điện lừa đảo tại Đông Nam Á đang ngày càng sử dụng các công cụ AI giá rẻ và dễ tiếp cận để lừa đảo nhiều nạn nhân hơn.

Trước đây, nhiều chiêu trò lừa đảo tương đối dễ nhận diện, từ các quảng cáo tuyển dụng online sơ sài cho đến những kịch bản dụ dỗ nạn nhân bằng lời hứa hẹn về tình cảm hoặc lợi nhuận đầu tư.

Tuy nhiên, hiện nay, các đối tượng lừa đảo đang sử dụng nhiều công cụ AI khác nhau để khiến các kịch bản trở nên tinh vi, thuyết phục hơn; đồng thời, có thể nhanh chóng thay đổi chiến thuật, chuyển mục tiêu và địa điểm hoạt động.

Các đối tượng lừa đảo đang sử dụng nhiều công cụ AI khác nhau để khiến các kịch bản trở nên tinh vi. Ảnh: VOV

Đã có những báo cáo về việc các công cụ AI bị lợi dụng cho tội phạm mạng, bao gồm việc khai thác các chatbot như ChatGPT để tạo ra phần mềm độc hại. Dù chính phủ các nước đang nỗ lực siết chặt kiểm soát, những vụ lừa đảo vẫn ngày càng trở nên tinh vi.

Theo các quan chức Interpol, những kẻ lừa đảo hiện nay đang sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn, công nghệ sao chép giọng nói và deepfake để công nghiệp hóa hoạt động lừa đảo trên quy mô lớn.

Sự thay đổi lớn nhất mà AI mang lại cho hoạt động lừa đảo là tốc độ và tính linh hoạt. AI cho phép những kẻ lừa đảo nhanh chóng viết lại kịch bản, chuyển đổi ngôn ngữ, nhắm mục tiêu vào các khu vực mới và thay đổi chiến thuật khi cơ quan chức năng can thiệp.

Theo các nhà phân tích của Interpol, ngay cả những quảng cáo tuyển dụng dùng để dụ dỗ người vào các trung tâm lừa đảo giờ đây cũng chuyên nghiệp và hợp pháp hơn, khiến việc phát hiện chúng ngày càng trở nên khó khăn.

Ước tính cho thấy, các mạng lưới lừa đảo toàn cầu đã đánh cắp hàng chục tỷ USD mỗi năm và dự kiến sẽ còn tăng lên. Interpol cảnh báo rằng, mặc dù AI cũng có thể hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật, tội phạm đang hoạt động nhanh hơn, biến những hành vi lừa đảo đơn giản trước đây thành một hoạt động tội phạm toàn cầu tinh vi.