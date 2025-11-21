Gia Lai: Bình luận sai sự thật trên mạng xã hội, một cá nhân bị phạt 5,5 triệu đồng

(GLO)- Ngày 19-11, Công an phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ.Q.V (trú tại phường Thống Nhất) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Thống Nhất phát hiện tài khoản Facebook V.D bình luận dưới một bài viết về vụ tai nạn giao thông tại ngã tư đường Trần Phú-Hoàng Văn Thụ (phường Diên Hồng) cho rằng lực lượng “Công an bảo kê cho xe to vào phố mà”.

Nội dung bình luận làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh lực lượng Công an và gây tác động tiêu cực trên môi trường mạng.

Cơ quan Công an làm việc với người bình luận sai sự thật trên mạng xã hội. Ảnh: ĐVCC

Qua xác minh, chủ tài khoản thừa nhận do bức xúc trước vụ việc xảy ra nên đã đăng tải thông tin theo cảm tính, không có căn cứ. Hành vi này vi phạm điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP về cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Công an phường Thống Nhất đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5,5 triệu đồng. Người vi phạm đã gỡ bỏ nội dung sai lệch, đồng thời cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên không gian mạng; không bình luận theo cảm tính hoặc lan truyền nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật.