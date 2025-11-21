Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Bình luận sai sự thật trên mạng xã hội, một cá nhân bị phạt 5,5 triệu đồng

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Ngày 19-11, Công an phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ.Q.V (trú tại phường Thống Nhất) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Thống Nhất phát hiện tài khoản Facebook V.D bình luận dưới một bài viết về vụ tai nạn giao thông tại ngã tư đường Trần Phú-Hoàng Văn Thụ (phường Diên Hồng) cho rằng lực lượng “Công an bảo kê cho xe to vào phố mà”.

Nội dung bình luận làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh lực lượng Công an và gây tác động tiêu cực trên môi trường mạng.

z7244648153828-e45abd71632232c70b5f5d4a2c36e060-2434.jpg
Cơ quan Công an làm việc với người bình luận sai sự thật trên mạng xã hội. Ảnh: ĐVCC

Qua xác minh, chủ tài khoản thừa nhận do bức xúc trước vụ việc xảy ra nên đã đăng tải thông tin theo cảm tính, không có căn cứ. Hành vi này vi phạm điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP về cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Công an phường Thống Nhất đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5,5 triệu đồng. Người vi phạm đã gỡ bỏ nội dung sai lệch, đồng thời cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên không gian mạng; không bình luận theo cảm tính hoặc lan truyền nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật.

Xe tải có giấy phép đi vào đường cấm để phục vụ thi công.

Xe tải có giấy phép đi vào đường cấm

(GLO)- Chiều 12-11, theo nguồn tin của phóng viên, cơ quan Công an xác định chiếc xe tải trong vụ va chạm với xe máy ở ngã tư Hoàng Văn Thụ-Trần Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) có giấy phép đi vào đường cấm tại khu vực trên.

Cảnh báo tình trạng giả mạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức các hoạt động gây quỹ từ thiện

Cảnh báo tình trạng giả mạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức các hoạt động gây quỹ từ thiện

Góc cảnh báo / Chống tin giả

(GLO)- Gần đây, một số fanpage Facebook đăng tải thông tin về các giải chạy bộ/đi bộ tự xưng là hoạt động gây quỹ từ thiện của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trước tình trạng đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định không tổ chức hoặc bảo trợ bất kỳ một giải chạy bộ/đi bộ nào.

Cảnh báo các chiêu trò lừa đảo mùa tuyển sinh

Cảnh báo các chiêu trò lừa đảo mùa tuyển sinh

Pháp luật

(GLO)- Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân, đặc biệt là các phụ huynh, học sinh cảnh giác với các đối tượng xấu lợi dụng thông tin tuyển sinh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội.

Trắng tay với bẫy lừa tình - tiền

Trắng tay với bẫy lừa tình - tiền

Góc cảnh báo / Chống tin giả

(GLO)- Chỉ với những tin nhắn ngọt ngào, vài lời hứa hẹn về tương lai... nhiều người nhẹ dạ đã trao niềm tin và tiền bạc để rồi nhận hậu quả cay đắng. Những cú lừa tình kết hợp lừa đầu tư tài chính đang khiến không ít nạn nhân ở Gia Lai rơi vào cảnh trắng tay.

