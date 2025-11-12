Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xe tải va chạm xe máy tại ngã tư ở phường Diên Hồng, 1 người tử vong

(GLO)- Trưa 12-11, tại khu vực ngã tư Hoàng Văn Thụ-Trần Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 43 phút cùng ngày. Thời điểm trên, xe tải mang BKS 81H-017.xx do anh T.V.T (SN 1992, trú tại phường An Khê) điều khiển lưu thông trên đường Trần Phú hướng từ trụ sở Công an tỉnh đi hướng về đường Lê Lai.

vu-tai-nan-thuong-tam-xay-ra-o-nga-tu-duong-hoang-van-thu-tran-phu-anh-van-ngoc.jpg
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra ở ngã tư đường Hoàng Văn Thụ-Trần Phú. Ảnh: Văn Ngọc

Khi tới ngã tư có tín hiệu đèn giao thông trên, xe tải đã dừng đèn đỏ. Thời điểm đèn chuyển xanh, xe tải tiếp tục di chuyển về phía trước theo hướng đi của mình thì va chạm với xe máy BKS 81K6-200.x (chưa xác định người điều khiển) lưu thông cùng chiều từ bên phải rẽ qua trái hướng về đường Hoàng Văn Thụ.

Vụ va chạm khiến xe máy chui vào gầm xe tải, nạn nhân tử vong tại chỗ. Xác minh ban đầu nạn nhân là nam giới ở độ tuổi khoảng 60.

xe-may-da-chui-xuong-gam-xe-tai-sau-vu-va-cham-anh-van-ngoc.jpg
Xe máy đã chui xuống gầm xe tải sau vụ va chạm. Ảnh: Văn Ngọc

Công an phường Diên Hồng đang phối hợp cùng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát Giao thông-Công an tỉnh) bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

