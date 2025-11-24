Gia Lai: Bắt tạm giam “nữ đại gia” lừa đảo hàng chục tỷ đồng

(GLO)- Sáng 24-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Thảo (SN 1985, trú tại số 28 Trần Cao Vân, phường Pleiku) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Thảo làm nghề buôn bán bất động sản tại khu vực TP. Pleiku cũ. Không những mua đi bán lại hàng loạt bất động sản lớn, đối tượng còn xây dựng nhà sau đó bán lại cho người có nhu cầu.

Thảo (giữa) làm nghề buôn bán đất động sản tại Pleiku. Ảnh: CTV

Thảo đã tạo ra vỏ bọc của một nữ đại gia giàu có với việc sở hữu nhiều đất đai cũng như các dự án lớn cần huy động vốn để đầu tư. Do đó, đối tượng đã vay mượn của nhiều người để đầu tư cũng như đáo hạn ngân hàng, với lời hứa hẹn sẽ trả cả gốc lẫn lãi suất hậu hĩnh. Để tạo lòng tin, Thảo còn sử dụng giấy tờ giả chứng minh bản thân đang có hoạt động mua bán đất đai.

Tin tưởng những thông tin gian dối từ Thảo, nhiều người đã cho đối tượng mượn tiền. Sau những lần chi trả sòng phẳng theo hứa hẹn, Thảo tiếp tục mượn với số tiền lớn hơn, sau đó chiếm đoạt.

Nhiều người bị Thảo lừa đảo đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai. Trong đó, một số bị hại tố Thảo đã lừa của mình số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Khoảng tháng 10-2025, một số thông tin trên mạng xã hội lan truyền cho rằng Thảo đã vỡ nợ hàng trăm tỷ gây rúng động dư luận tại Pleiku.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh đã giao Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh làm rõ.

Đối tượng Thảo (thứ 3 từ phải qua) đã bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Nguyễn Giang

Bên cạnh khởi tố Thảo theo khoản 4, Điều 174 Bộ Luật Hình sự, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng và xem xét xử lý với các đối tượng có liên quan đến hành vi lừa đảo trên.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo: Cá nhân, tổ chức nào là bị hại hoặc liên quan đến hành vi do Thảo thực hiện, đề nghị liên hệ đến địa chỉ 144 Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai theo số điện thoại 069.4329.109 hoặc điều tra viên Vương Quốc Hoàng theo số điện thoại 0966.638.386.