Gia Lai: Truy tìm đối tượng liên quan vụ tàng trữ súng trái phép

(GLO)- Ngày 16-12, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Tấn Lộc (SN 2004, trú tại tổ 7, phường Pleiku) liên quan đến vụ việc tàng trữ súng trái phép.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng xảy ra ngày 5-11-2025 tại phường Pleiku; qua đó, đã khởi tố 1 đối tượng về hành vi này.

Cơ quan An ninh điều tra đã có quyết định truy tìm Lộc. Ảnh: ĐVCC

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra xác định Lộc là đối tượng có liên quan đến khẩu súng đã bị thu giữ. Tuy nhiên, sau khi vụ án xảy ra, Lộc đã rời khỏi địa phương không liên lạc được.

Do đó, Cơ quan An ninh điều tra đã có quyết định truy tìm Lộc để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự. Được biết, trước khi cắt liên lạc, Lộc đăng ký thường trú trên đường Phan Đình Giót, tổ 7, phường Pleiku.