Công an xã Bình Hiệp phát hiện nhóm người sử dụng súng hơi PCP

(GLO)- Ngày 23-8, Công an xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa chuyển giao vụ việc có dấu hiệu sử dụng trái phép vũ khí quân dụng cho Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 21-8, Nguyễn Hữu Hải (SN 1987, ở xã Bình An) cùng Huỳnh Xuân Lam (SN 1999), Lê Văn Thịnh (SN 1991), Đỗ Ngọc Huy (SN 1984, cùng ở tỉnh Đắk Lắk) tập trung chơi tại nhà Hải. Sau đó, Hải rủ Lam, Thịnh, Huy cùng đi về hướng xã Bình Hiệp; dự định trên đường đi nếu gặp chim, cò sẽ dùng súng bắn mang về nhậu.

Hải lấy từ trong nhà ra 1 khẩu súng PCP nén hơi, Huy điều khiển ô tô hiệu Ford Ranger biển kiểm soát 63C-093.48 chở cả nhóm đi.

Cơ quan Công an thu hồi khẩu súng và 114 viên đạn. Ảnh: ĐVCC

Khi đến đoạn cánh đồng thuộc thôn Mỹ Thạch (xã Bình Hiệp), xe dừng lại, Hải ngồi trên xe sử dụng khẩu súng mang theo bắn chết 1 con chim bìm bịp ở giữa ruộng.

Khi các đối tượng chuẩn bị rời đi thì bị tổ tuần tra Công an xã Bình Hiệp phát hiện, mời về trụ sở Công an xã làm việc. Quá trình làm việc, Hải, Lam, Thịnh, Huy đều thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Công an xã Bình Hiệp đã thu hồi khẩu súng và 114 viên đạn. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.