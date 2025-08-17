Người dân tự giác giao nộp 1 khẩu súng

Khẩu súng bằng kim loại, chiều dài thân súng 15 cm; báng súng màu đen, dài 8,5 cm.

Theo ông Loan, trên đường ra đồng, ông nhặt được khẩu súng trên ở mương nước gần ruộng nhà mình. Trước đó, ông Loan cũng đã vận động hàng xóm giao nộp 1 khẩu súng tự chế.

Theo Trung tá Lê Duy Hiếu-Trưởng Công an phường An Nhơn, thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, Công an phường đã tăng cường tuyên truyền, tổ chức cho người dân ký cam kết và vận động bà con giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.