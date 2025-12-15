Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: 2 đối tượng trộm cắp 14 chiếc xe máy trong vòng 1 tháng

NGUYỄN GIANG
NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Công an phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Tích Phát (SN 2008) và Mai Quốc Tiến (SN 2007, cùng trú phường Quy Nhơn) về hành vi trộm cắp tài sản. Trong vòng 1 tháng, 2 đối tượng này đã lấy trộm 14 chiếc xe máy.

Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 14-12, anh Nguyễn Trường A. (SN 2007, trú xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk; hiện ở chung cư nhà ở xã hội An Phú Thịnh, phường Quy Nhơn Đông) đến Công an phường trình báo sự việc: Vào lúc 18 giờ ngày 13-12, anh A. để mô tô biển số 78AA-238.xx tại bãi đất trống đối diện block B chung cư. Đến 16 giờ ngày 14-12, anh A. ra lấy xe thì đã không còn.

phat-va-tien-tai-co-quan-cong-an.jpg
Hai đối tượng (từ trái qua) Phát và Tiến tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường triển khai các biện pháp nghiệp vụ và xác định chiếc xe máy trên đã được bán cho một người dân ở phường Quy Nhơn Đông.

Tiếp tục xác minh, lực lượng Công an đã xác định thủ phạm là Phát và Tiến. Quá trình đấu tranh, hai đối tượng khai nhận: Ngoài vụ trộm trên, từ đầu tháng 11-2025 đến nay đã trộm cắp 13 chiếc xe máy tại các khu vực quanh chung cư nhà ở xã hội An Phú Thịnh và gần Trường Đại học FPT Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông).

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sơ hở của người dân, nhất là cư dân chung cư khi không gửi xe bên trong tòa nhà mà để tại các bãi đất trống bên ngoài không có người trông coi. Lựa chọn thời điểm buổi tối ít người qua lại, hai đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp rồi mang đi bán ngay sau đó để lấy tiền tiêu xài.

