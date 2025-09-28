Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công an phường Quy Nhơn Đông điều tra, xử lý nhóm thiếu niên trộm cắp xe máy

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Công an phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đang điều tra, xử lý nhóm thiếu niên thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Bước đầu, 7 đối tượng: N.T.P, N.A.N, N.V.C.T, N.H.Q, T.K.T.C, Đ.K.C, N.V.K.L (có độ tuổi từ 9-14, ở phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông) khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy trong các đêm từ 22 đến 25-9.

cac-doi-tuong-915.jpg
Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, tối 22-9, nhóm đối tượng này đến tại trạm sạc xe điện thuộc phường Quy Nhơn Đông lấy trộm mô tô hiệu AirBlade, biển số 77G1-484.xx.

Sau đó, khoảng 20 giờ ngày 24-9, các đối tượng này tiếp tục trộm mô tô hiệu Sirius, biển số 77L1-557.xx tại khu vực bờ hồ Bàu Sen (phường Quy Nhơn).

Cũng trong đêm 24-9, cả nhóm định lấy trộm xe mô tô biển số 77L2-038.xx tại khu đô thị Đại Phú Gia (phường Quy Nhơn Đông) nhưng không phá khóa được.

Sau đó, đêm 25-9, các đối tượng tiếp tục quay lại khu vực này tìm trộm xe máy, nhưng bị người dân phát hiện nên bỏ đi.

Vào thời điểm bị Công an phường Quy Nhơn Đông phát hiện, các đối tượng đang sử dụng mô tô trộm cắp để làm phương tiện di chuyển thực hiện các vụ trộm khác.

Được biết, đa số thiếu niên trong nhóm đều đã bỏ học, sống lang thang và gặp nhau trong quá trình "đi bụi". Ban đầu, các đối tượng thực hiện các vụ trộm vặt, nhưng sau một thời gian bắt đầu mua các dụng cụ phá khóa để trộm cắp xe máy.

Công an phường Quy Nhơn Đông đã thu hồi 2 chiếc xe máy, đồng thời phối hợp với gia đình để giáo dục, răn đe các đối tượng.

Xin đừng thờ ơ!

Xin đừng thờ ơ!

Thời sự - Bình luận

Clip “tổng tài” giơ tay như ra hiệu người của mình hành hung nhân viên quán cà phê tại Hà Nội chưa “nguội”, thì clip nam thanh niên bạo lực một phụ nữ mang thai ở Đắk Lắk, tiếp tục làm nóng mạng xã hội (MXH)...

Đối tượng Trần Thị Giã đã bị bắt tại TP. Hồ Chí Minh, đưa về Gia Lai để chấp hành án.

Gia Lai: Từ án treo thành án giam vì không chấp hành án

Tin tức

(GLO)- Ngày 25-9, Cơ quan Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã bắt giữ và bàn giao đối tượng Trần Thị Giã (SN 1982, trú phường Hoài Nhơn Tây) cho Phân trại tạm giam Hoài Nhơn (Trại tạm giam số 2, Công an tỉnh) để chấp hành án theo quy định.

Lô "đất vàng" nằm ở vị trí đắc địa 2 mặt tiền đường lớn, đã xảy ra tranh chấp kéo dài hàng chục năm. Ảnh: Văn Ngọc

Kỳ án tranh chấp lô “đất vàng” ở phường Diên Hồng

Tin tức

(GLO)- Lô đất 2 mặt tiền tại ngã tư Phan Đình Phùng-Đinh Tiên Hoàng (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã trải qua nhiều năm tranh chấp gây thiệt hại nặng nề cho các bên liên quan, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Vừa qua, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao ở Đà Nẵng đã tiếp tục đưa vụ án ra xét xử.

Trần Thái Ngọc và tang vật. Ảnh: ĐVCC

Trộm xe vì thích biển số trùng năm sinh của mình

Tin tức

(GLO)- Ngày 22-9, Công an xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hình sự vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn. Điều đáng chú ý, đối tượng gây án chỉ vì thích biển số xe trùng với năm sinh của mình.

Các đối tượng bị tạm giữ vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Gia Lai: Tạm giữ 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy

Tin tức

(GLO)-Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) vừa quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Võ Hoài Nam (SN 2001) và 2 anh em Nguyễn Văn Tài (SN 2004), Nguyễn Văn Đạt (SN 2004, cùng trú thôn Vĩnh Lợi 1, xã An Lương) để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

Chưa thi hành án tù, Phạm Minh Hơn tiếp tục đập kính ô tô trộm tài sản.

Chưa thi hành án tù, tiếp tục đập kính ô tô trộm tài sản

Pháp luật

(GLO)-Chỉ trong một đêm, tại khu vực đường Tháp Đôi (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) xảy ra 2 vụ đập kính ô tô để trộm cắp tài sản. Điều bất ngờ, kẻ gây án chính là đối tượng từng có tiền án trộm cắp, vừa bị tuyên phạt 9 tháng tù và đang tại ngoại chờ thi hành án.

