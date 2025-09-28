Công an phường Quy Nhơn Đông điều tra, xử lý nhóm thiếu niên trộm cắp xe máy

(GLO)- Công an phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đang điều tra, xử lý nhóm thiếu niên thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Bước đầu, 7 đối tượng: N.T.P, N.A.N, N.V.C.T, N.H.Q, T.K.T.C, Đ.K.C, N.V.K.L (có độ tuổi từ 9-14, ở phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông) khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy trong các đêm từ 22 đến 25-9.

Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, tối 22-9, nhóm đối tượng này đến tại trạm sạc xe điện thuộc phường Quy Nhơn Đông lấy trộm mô tô hiệu AirBlade, biển số 77G1-484.xx.

Sau đó, khoảng 20 giờ ngày 24-9, các đối tượng này tiếp tục trộm mô tô hiệu Sirius, biển số 77L1-557.xx tại khu vực bờ hồ Bàu Sen (phường Quy Nhơn).

Cũng trong đêm 24-9, cả nhóm định lấy trộm xe mô tô biển số 77L2-038.xx tại khu đô thị Đại Phú Gia (phường Quy Nhơn Đông) nhưng không phá khóa được.

Sau đó, đêm 25-9, các đối tượng tiếp tục quay lại khu vực này tìm trộm xe máy, nhưng bị người dân phát hiện nên bỏ đi.

Vào thời điểm bị Công an phường Quy Nhơn Đông phát hiện, các đối tượng đang sử dụng mô tô trộm cắp để làm phương tiện di chuyển thực hiện các vụ trộm khác.

Được biết, đa số thiếu niên trong nhóm đều đã bỏ học, sống lang thang và gặp nhau trong quá trình "đi bụi". Ban đầu, các đối tượng thực hiện các vụ trộm vặt, nhưng sau một thời gian bắt đầu mua các dụng cụ phá khóa để trộm cắp xe máy.

Công an phường Quy Nhơn Đông đã thu hồi 2 chiếc xe máy, đồng thời phối hợp với gia đình để giáo dục, răn đe các đối tượng.