Gia Lai: Xác minh 3 thiếu niên gây ra 6 vụ trộm xe điện

(GLO)- Ngày 8-8, Công an xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) cho biết đã điều tra, làm rõ 3 đối tượng chuyên trộm cắp xe điện.

Trước đó vào ngày 5-8, Công an xã Cát Tiến nhận tin báo của bà T.T.D.H. (SN 1992 ở thôn Phương Phi, xã Cát Tiến) về việc bị trộm mất 1 xe đạp điện trị giá khoảng 7 triệu đồng.

Xe đạp và xe máy điện Công an xã Cát tiến thu giữ. Ảnh: ĐVCC

Qua rà soát các đối tượng trên địa bàn và các xã lân cận, Công an xã Cát Tiến đã tiến hành xác minh, điều tra làm rõ 3 đối tượng đã thực hiện vụ trộm trên gồm: T.M.P. (SN 2011), N.B.D. (SN 2008) và Đ.H.K. (SN 2012) cùng ở xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.

Các đối tượng khai nhận, lợi dụng sự sơ hở của người dân, từ cuối tháng 7-2025 đến nay đã thực hiện 6 vụ trộm cắp xe đạp và xe máy điện trên địa bàn các xã: Cát Tiến, Ngô Mây và Tuy Phước Đông.

Vụ việc đang được cơ quan Công an xã tiếp tục điều tra, làm rõ.