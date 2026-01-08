Gia Lai: Dùng hộp điện để giấu ma túy, 4 đối tượng sa lưới pháp luật

(GLO)- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Nam vừa bắt giữ nhóm đối tượng mua bán ma túy. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là chọn hộp điện ở các khu dân cư làm điểm giấu hàng.

Ngày 8-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Hồng Thay (SN 2000, ở phường Hoài Nhơn Bắc), Đinh Văn Toàn (SN 1998, ở xã Phù Mỹ Nam), Nguyễn Thành Yến (SN 1988, ở xã Bình Phú) và Huỳnh Văn Cư (SN 1992, ở xã Tuy Phước Tây) để làm rõ hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Quy Nhơn Nam phát hiện có một số đối tượng ở nơi khác chọn địa bàn phường làm điểm mua bán ma túy.

Các đối tượng (từ trái sang): Đinh Văn Toàn, Nguyễn Hồng Thay cùng tang vật. Ảnh: Quý Hiền

Các đối tượng không giao dịch trực tiếp mà thường trao đổi qua điện thoại rồi thống nhất địa điểm giấu hàng. Sau đó, đối tượng bán ma túy mang hàng giấu ở các hộp điện ở địa điểm vắng người rồi hẹn đối tượng mua đến lấy.

Sau khi nắm rõ quy luật mua bán của đối tượng, Công an phường Quy Nhơn Nam tổ chức triệt xóa.

Khuya 6-1, Công an phường Quy Nhơn Nam phối hợp cùng Đội 3 (thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) tổ chức mật phục, bắt quả tang Nguyễn Hồng Thay đang đến một hộp điện ở khu đô thị An Phước (khu phố 28, phường Quy Nhơn Nam) lấy ma túy.

Qua kiểm tra, Thay giao nộp cho tổ công tác 1 gói nilon màu vàng bên trong có 6 gói nilon nhỏ chứa ma túy, cùng 1 gói nilon bên trong chứa các viên ma túy nén với tổng trọng lượng gần 35 g.

Thay khai nhận số ma túy trên do Toàn giấu trước đó rồi gọi điện thoại cho Thay đến lấy. Sau đó, Thay lấy một ít để bán cho Nguyễn Thành Yến và Huỳnh Văn Cư.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận: Đinh Văn Toàn và Nguyễn Hồng Thay đã bán ma túy cho một số con nghiện khác bằng thủ đoạn giao dịch gián tiếp tương tự để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.