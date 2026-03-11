Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Gia Lai: Xử phạt tài xế xe tập lái băng qua đường sắt khi rào chắn đang hạ

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) vừa xử lý trường hợp xe tập lái vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng và rào chắn đường sắt đang hạ xuống. Sự việc xảy ra tại tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn phường Hoài Nhơn.

Theo đó, sự việc được phát hiện khi Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6 - Cục CSGT) phối hợp với Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng trích xuất camera tại các đường ngang để phát hiện các trường hợp cố tình vượt qua đường ngang sai quy định.

o-to-tai-thoi-diem-bang-qua-duong-sat.jpg
Xe tập lái băng qua đường sắt khi rào chắn đang hạ xuống. Ảnh chụp từ clip

Quá trình kiểm tra, đơn vị phát hiện một xe tập lái cố tình vi phạm. Dữ liệu camera cho thấy: Khoảng 7 giờ 28 phút ngày 27-2, tại Km1007+950 tuyến đường sắt Bắc - Nam (thuộc phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai), ô tô tập lái BKS 77B-025.33 đã vượt qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng và cần chắn đang hạ xuống.

Tiếp nhận thông tin, ngày 10-3, Trạm CSGT Tuy Phước xác minh và xác định phương tiện trên thuộc một trung tâm đào tạo lái xe tại Quy Nhơn. Đơn vị đã mời người điều khiển phương tiện là Nguyễn Công T. (trú phường Hoài Nhơn) đến làm việc.

Sự việc được camera của doanh nghiệp ngành đường sắt ghi lại. Clip: ĐVCC

Qua đó, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm đối với tài xế về hành vi "vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng". Với lỗi vi phạm này, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 2 tháng.

Theo Trung tá Trần Hải Hoàng - Phó đội trưởng Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6 - Cục CSGT), hành vi nói trên vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt khi xe đang trong quá trình tập lái và trường hợp người điều khiển chưa thành thạo kỹ năng xử lý tình huống.

Các trung tâm đào tạo lái xe cần tăng cường quản lý, chấn chỉnh đội ngũ giáo viên dạy lái, tuân thủ nghiêm các quy định trong quá trình đào tạo, không để xảy ra tình trạng học viên điều khiển phương tiện thiếu kiểm soát, gây nguy hiểm trong quá trình lưu thông.

