Pháp luật

Tin tức

Tin tức

Xóa lối đi tự mở qua đường sắt tại phường Hoài Nhơn

NHẬT LINH
(GLO)- Ngày 15-9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Cục Cảnh sát giao thông cùng chính quyền địa phương tiến hành xóa bỏ lối đi tự mở trái phép tại Km1008+800 tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn đi qua địa bàn phường Hoài Nhơn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn lối đi; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân không tái diễn hành vi mở lối đi trái phép.

tien-hanh-dong-loi-di-tu-mo-qua-duong-sat.jpg
Lực lượng chức năng phối hợp cùng chính quyền địa phương xóa lối đi tự mở qua đường sắt tại phường Hoài Nhơn. Ảnh: N.L

Đây là khu vực đông dân cư, gần trường học, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khi học sinh và người dân thường xuyên qua lại. Vì vậy, lực lượng chức năng đã hướng dẫn người dân di chuyển qua cầu vượt cách vị trí này khoảng 500 m để bảo đảm an toàn.

Hoạt động này nhằm thực hiện theo Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý dứt điểm các lối đi dân sinh trái phép qua đường sắt.

loi-di-tu-mo-tai-km-1008800-da-duoc-dong.jpg
Lối đi tự mở tại Km1008+800 tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn đi qua địa bàn phường Hoài Nhơn) đã được đóng. Ảnh: N.L

Đại diện cơ quan chức năng khẳng định: Việc đóng lối đi tự mở là giải pháp trọng tâm nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện tại các điểm giao cắt với đường sắt. UBND phường Hoài Nhơn cũng được đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nếu có tình trạng tái phạm.

Đối tượng Huỳnh Văn Mốm.

Gia Lai: Bắt đối tượng trốn thi hành án phạt tù

Tin tức

(GLO)- Đêm 11-9, tại giao lộ Hoàng Văn Thụ - Trần Thị Kỷ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) bắt giữ Huỳnh Văn Mốm (SN 1995, ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), là đối tượng trốn thi hành bản án hình sự.

Bị cáo Lan lãnh án 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: Ngọc Trí

Lừa đảo hơn 4,6 tỷ đồng, “nữ quái” lãnh 12 năm tù

Tin tức

(GLO)- Ngày 11-9, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Đặng Thị Lan (SN 1979, trú tại thôn Đức Tân, xã Ia Hrung) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". "Thành tích" của "nữ quái" này là đã lừa đảo hơn 4,6 tỷ đồng.

2 bị cáo Hoàng và Kiệt tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: N.L

Gia Lai: Tuyên phạt 2 bị cáo 17 năm 6 tháng tù vì mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Tin tức

(GLO)- Ngày 10-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử, tuyên phạt 2 bị cáo cùng sinh năm 2001, trú tại phường Quy Nhơn là Ngô Huy Hoàng 15 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Võ Minh Kiệt 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

