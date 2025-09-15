(GLO)- Ngày 15-9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Cục Cảnh sát giao thông cùng chính quyền địa phương tiến hành xóa bỏ lối đi tự mở trái phép tại Km1008+800 tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn đi qua địa bàn phường Hoài Nhơn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn lối đi; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân không tái diễn hành vi mở lối đi trái phép.

Lực lượng chức năng phối hợp cùng chính quyền địa phương xóa lối đi tự mở qua đường sắt tại phường Hoài Nhơn. Ảnh: N.L

Đây là khu vực đông dân cư, gần trường học, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khi học sinh và người dân thường xuyên qua lại. Vì vậy, lực lượng chức năng đã hướng dẫn người dân di chuyển qua cầu vượt cách vị trí này khoảng 500 m để bảo đảm an toàn.

Hoạt động này nhằm thực hiện theo Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý dứt điểm các lối đi dân sinh trái phép qua đường sắt.

Lối đi tự mở tại Km1008+800 tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn đi qua địa bàn phường Hoài Nhơn) đã được đóng. Ảnh: N.L

Đại diện cơ quan chức năng khẳng định: Việc đóng lối đi tự mở là giải pháp trọng tâm nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện tại các điểm giao cắt với đường sắt. UBND phường Hoài Nhơn cũng được đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nếu có tình trạng tái phạm.