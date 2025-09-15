Xóa lối đi tự mở qua đường sắt tại phường Hoài Nhơn

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn lối đi; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân không tái diễn hành vi mở lối đi trái phép.
Đây là khu vực đông dân cư, gần trường học, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khi học sinh và người dân thường xuyên qua lại. Vì vậy, lực lượng chức năng đã hướng dẫn người dân di chuyển qua cầu vượt cách vị trí này khoảng 500 m để bảo đảm an toàn.
Hoạt động này nhằm thực hiện theo Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý dứt điểm các lối đi dân sinh trái phép qua đường sắt.
Đại diện cơ quan chức năng khẳng định: Việc đóng lối đi tự mở là giải pháp trọng tâm nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện tại các điểm giao cắt với đường sắt. UBND phường Hoài Nhơn cũng được đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nếu có tình trạng tái phạm.