Gia Lai: Triệt phá “ổ ma túy” ở nghĩa địa

(GLO)- Lợi dụng khu vực nghĩa địa vắng người qua lại, 3 đối tượng Trần Duy Trung (SN 1983), Lê Phúc Đại (SN 1986, cùng ở phường Quy Nhơn Nam) và Đặng Thành An (SN 1992, ở phường Quy Nhơn) đã cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại đây.

Ngày 3-1, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) tạm giữ hình sự Trần Duy Trung, Lê Phúc Đại và Đặng Thành An để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng (từ trái sang): Đặng Thành An, Trần Duy Trung, Lê Phúc Đại tại cơ quan Công an. Ảnh: Thu Huyền

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Quy Nhơn Nam phát hiện một số đối tượng thường tổ chức sử dụng ma túy tại khu vực nghĩa địa thuộc khu phố 28, phường Quy Nhơn Nam. Các đối tượng mua ma túy và hẹn nhau đến địa điểm này để cùng sử dụng.

Sau thời gian mật phục, chiều 29-12-2025, Công an phường Quy Nhơn Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) tiến hành bắt quả tang 3 đối tượng Trung, Đại và An đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực các ngôi mộ trong nghĩa địa.

Quá trình kiểm tra tại hiện trường, Tổ công tác thu giữ 4 vỏ ống hút nhựa bên trong có bám ma túy, 3 ống bơm kim tiêm đã qua sử dụng.

Ngoài ra, Trung còn tự nguyện giao nộp 2 đoạn ống hút bằng nhựa, bên trong có 0,1263 g ma túy. Đối tượng khai nhận mua ma túy để sử dụng chung với Đại và An nhưng chưa sử dụng hết.

Qua xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với Trung, Đại và An đều cho kết quả dương tính.