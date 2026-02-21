Gia Lai: Triệt xóa sòng bạc, thu giữ hơn 57 triệu đồng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc trái phép xảy ra tại xã Cát Tiến.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Cát Tiến phát hiện một nhóm người thường xuyên tụ tập đánh bạc dưới hình thức bầu cua ăn tiền tại thôn Chánh Hùng. Mặc dù nhiều lần được nhắc nhở nhưng các đối tượng vẫn lén lút tổ chức đánh bạc với lý do “chơi cho vui dịp Tết”. Trước tình hình đó, lực lượng Công an đã xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt xóa tụ điểm này.

7 đối tượng bị tạm giữ hình sự.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 18-2, tổ công tác Công an xã Cát Tiến bất ngờ ập vào khu vực mép đường bê tông tại thôn Chánh Hùng và bắt quả tang 7 đối tượng đang sát phạt bằng hình thức bầu cua.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Thị Thỏ (SN 1970, người cầm cái), Lê Văn Nhị (SN 1990), Nguyễn Phát (SN 1987), Nguyễn Tấn Chương (SN 1985), Nguyễn Xuân Nhật (SN 1995), Trần Chương (SN 1977, cùng trú tại thôn Chánh Hùng, xã Cát Tiến) và Nguyễn Thị Thủy (SN 1983, trú tại phường Bình Định).

Nguyễn Thị Thỏ (đối tượng cầm cái) tại hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 57,7 triệu đồng tiền mặt dùng để đánh bạc. Tang vật gồm: đĩa nhôm, thau nhôm, tấm nhựa in hình các linh vật (bầu, cua, tôm, cá…), 12 hộp xúc xắc cùng nhiều vật dụng liên quan.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.