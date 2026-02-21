Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Triệt xóa sòng bạc, thu giữ hơn 57 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN GIANG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc trái phép xảy ra tại xã Cát Tiến.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Cát Tiến phát hiện một nhóm người thường xuyên tụ tập đánh bạc dưới hình thức bầu cua ăn tiền tại thôn Chánh Hùng. Mặc dù nhiều lần được nhắc nhở nhưng các đối tượng vẫn lén lút tổ chức đánh bạc với lý do “chơi cho vui dịp Tết”. Trước tình hình đó, lực lượng Công an đã xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt xóa tụ điểm này.

glo-bau-cua-1.jpg
7 đối tượng bị tạm giữ hình sự.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 18-2, tổ công tác Công an xã Cát Tiến bất ngờ ập vào khu vực mép đường bê tông tại thôn Chánh Hùng và bắt quả tang 7 đối tượng đang sát phạt bằng hình thức bầu cua.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Thị Thỏ (SN 1970, người cầm cái), Lê Văn Nhị (SN 1990), Nguyễn Phát (SN 1987), Nguyễn Tấn Chương (SN 1985), Nguyễn Xuân Nhật (SN 1995), Trần Chương (SN 1977, cùng trú tại thôn Chánh Hùng, xã Cát Tiến) và Nguyễn Thị Thủy (SN 1983, trú tại phường Bình Định).

glo-bau-cua-2.jpg
Nguyễn Thị Thỏ (đối tượng cầm cái) tại hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 57,7 triệu đồng tiền mặt dùng để đánh bạc. Tang vật gồm: đĩa nhôm, thau nhôm, tấm nhựa in hình các linh vật (bầu, cua, tôm, cá…), 12 hộp xúc xắc cùng nhiều vật dụng liên quan.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tết ấm Xuân yên cho mọi nhà

Tết ấm Xuân yên cho mọi nhà

Tin tức

(GLO)- Xuân về, khi người người, nhà nhà sum vầy cùng gia đình, lực lượng Công an vẫn những công việc thường nhật, từ tuần tra địa bàn, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đến xử lý các tình huống phát sinh… Tất cả đều hướng về một mục tiêu giữ Tết ấm Xuân yên cho mỗi người, mỗi nhà.

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

Pháp luật

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán, lưu lượng người và phương tiện trên các tuyến quốc lộ tăng cao. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng và đơn vị quản lý tuyến đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

Tin tức

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035”. Theo đó, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù

Tin tức

(GLO)- Ngày 6-2, Tòa án nhân dân khu vực 9 - Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Anh Tuấn - nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Châm (xã Ia Krái) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

null