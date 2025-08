Gia Lai: Bắt quả tang 25 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc bầu cua

(GLO)- Khoảng 0 giờ ngày 4-8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Công an phường An Khê (tỉnh Gia Lai) phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng đang tụ tập đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức xóc bầu cua trên địa bàn.

Theo đó, vụ việc được phát hiện tại nhà của Nguyễn Châu Quỳnh My (SN 2001, trú tại khu phố An Tân, phường An Khê). Tổ công tác đã bắt quả tang 25 đối tượng đang đánh bạc và thu giữ các tang vật liên quan gồm: 50 hột bầu cua, 400 tờ giấy in hình bầu cua, 1 ô tô, 6 xe máy và 75 triệu đồng.

“Ổ” cờ bạc này do Nguyễn Châu Quỳnh My và Nguyễn Thị Trúc Ly (SN 1994, trú tại phường An Bình, tỉnh Gia Lai) cầm đầu. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng My và Ly đã khai nhận về việc tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng và tang vật bị bắt giữ quả tang. Ảnh: ĐVCC

My đã trang bị tại nhà cửa chính là cửa cuốn cùng nhiều lớp cửa bên trong, sử dụng các ám hiệu kéo cửa để cảnh giới. Chính các thủ đoạn này đã gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc phá án.

Trong khi đó, Ly đứng ra "bán ca" cho những người muốn cầm cái đánh bạc, thu tiền xâu 100.000 đồng/con bạc. Để các con bạc hoạt động an toàn, Ly đứng ở ngoài cảnh giới và thông báo cho các con bạc khi phát hiện bất thường.

Ngoài ra, My và Ly còn thuê Nguyễn Thành Dương (SN 1989, trú phường An Bình) đến để thu tiền xâu và làm nhiệm vụ cảnh giới.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt quả tang làm nhiều nghề khác nhau và đến từ nhiều nơi, như phường An Khê, xã Ngô Mây, phường Quy Nhơn, xã Tây Sơn.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự điều tra mở rộng để làm rõ vai trò và hành vi của từng đối tượng, củng cố hồ sơ nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.