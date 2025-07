Gia Lai: Giật dây chuyền của người quen vì thiếu tiền trả nợ

Khoảng 5 giờ 20 phút ngày 29-7, bà N.T.N. (SN 1986, ở thôn Phú Khương, xã Ân Tường) đang ngủ trong nhà thì bị một đối tượng tấn công, lấy gối đè mặt, dùng tay bóp miệng rồi giật lấy sợi dây chuyền, sau đó nhanh chóng tẩu thoát. Hậu quả bà N. bị thương tích nhẹ.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Ân giao sợi dây chuyền cướp được cất giấu tại nhà cho

Công an xã Ân Tường. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ân Tường nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường, quyết tâm làm rõ đối tượng. Qua thực hiện các biện pháp kiểm tra xác minh, Công an xã xác định đối tượng có thể là người quen với bị hại. Tiếp tục rà soát, Công an xã thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Thị Hồng Ân (SN 1980, cùng trú tại thôn Phú Khương).

Ân có mối quan hệ bà con với gia đình bị hại và biết rõ bà N. vốn chậm chạp do ảnh hưởng bởi chất độc hóa học. Đối tượng cũng nắm rõ lịch trình sinh hoạt của gia đình bà N. Do đó, Công an xã triệu tập, đưa Ân về trụ sở làm việc. Bước đầu, đối tượng quanh co chối tội. Tuy nhiên, với tài liệu chứng cứ thu thập được, Ân đã thừa nhận hành vi của mình.

Theo đó, khoảng hơn 5 giờ sáng 29-7, do cần tiền để trả lãi ngân hàng, đồng thời biết rõ bà N. có mang 1 sợi dây chuyền vàng nên Ân nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Biết rõ cửa bên hông nhà không khóa, Ân lẻn vào nhà rồi lấy áo phủ lên mặt, dùng một chân đè giữ đầu, tay còn lại giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân. Khi bà N. kêu cứu, Ân dùng tay bóp miệng bị hại rồi nhanh chóng cầm sợi dây chuyền tẩu thoát.

Công an xã Ân Tường đã thu giữ tang vật là sợi dây chuyền tại nhà của Ân. Vụ án được Công an xã Ân Tường bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) tiếp tục xử lý.