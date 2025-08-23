Gia Lai: Tuyên truyền pháp luật và tặng mũ bảo hiểm cho người dân và học sinh

(GLO)- Tối 22-8, tại xã Tuy Phước, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Công an xã Tuy Phước tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn xã.

Tại buổi tuyên truyền, Ban tổ chức nhấn mạnh các hành vi cần nghiêm cấm trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt, như: không vượt qua khi đèn đỏ, chắn đã hạ; không tụ tập, đi lại, ngồi trên đường ray; không ném đất đá lên tàu, phá hoại công trình đường sắt; không lấn chiếm hành lang an toàn... Đồng thời, người dân và học sinh được hướng dẫn tham gia giao thông đường bộ an toàn: đi đúng phần đường, quan sát kỹ trước khi qua đường, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Tặng mũ bảo hiểm cho người dân tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Ngoài kiến thức về giao thông, lực lượng chức năng còn phổ biến kỹ năng phòng chống tội phạm, nhận diện thủ đoạn lừa đảo qua mạng, cách báo tin kịp thời cho cơ quan chức năng; kỹ năng xử lý khi phát hiện cháy nổ, sơ tán người bị nạn và sử dụng bình chữa cháy xách tay. Người dân cũng được phổ biến các quy định về nghiêm cấm tàng trữ, mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, pháo và chế tài xử lý vi phạm.

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh và người dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn và phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.