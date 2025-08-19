Gia Lai: Xử lý 3.638 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vận tải

(GLO)-Ngày 18-8, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Sau gần 1 tháng thực hiện cao điểm kiểm soát xe kinh doanh vận tải (từ ngày 25-7 đến 25-8), toàn tỉnh đã xử lý 3.638 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 2,7 tỷ đồng.

Trong số 3.638 trường hợp vi phạm có 2.514 xe khách, 1.029 xe tải, 92 container, sơmi rơmoóc và 3 phương tiện khác. Lực lượng chức năng phạt tiền hơn 2,7 tỷ đồng, tạm giữ 9 ô tô, tước phù hiệu 7 trường hợp, tước giấy phép lái xe 15 trường hợp, trừ điểm trên hệ thống 145 trường hợp.

Các lỗi chủ yếu gồm: chạy quá tốc độ (454 trường hợp), chở quá số người quy định (74), vi phạm nồng độ cồn (7), vi phạm an toàn kỹ thuật (92), dừng đỗ sai quy định (276), chở hàng quá khổ quá tải (20)… Ngoài ra còn có các trường hợp không có giấy phép lái xe, không thắt dây an toàn, hết hạn kiểm định, không có hợp đồng hoặc lệnh vận chuyển.

Lực lượng chức năng đo chiều cao của phương tiện trên tuyến quốc lộ 19. Ảnh: D.L

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe khách đường dài

﻿trên tuyến quốc lộ 1. Ảnh: D.L

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, đợt cao điểm này được Bộ Công an triển khai trên toàn quốc nhằm huy động tối đa lực lượng, phương tiện, áp dụng biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình vận tải, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải