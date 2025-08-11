Tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức an toàn giao thông cho doanh nghiệp vận tải

(GLO)- Chiều 11-8, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, bàn giải pháp nâng cao an toàn đối với hoạt động kinh doanh vận tải.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: D.L

Tham dự hội nghị có 35 doanh nghiệp vận tải và chủ hộ kinh doanh trên địa bàn.

Tại hội nghị, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước phổ biến nhiều nội dung quan trọng như: quy định kiểm soát tải trọng, tốc độ, nồng độ cồn, thời gian làm việc của lái xe; quy định bắt buộc lắp đặt, vận hành và khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình; trách nhiệm pháp lý của chủ phương tiện và lái xe khi xảy ra tai nạn.

Các đại biểu cùng thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp phối hợp kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần hạn chế an toàn giao thông liên quan đến kinh doanh vận tải.

Đại diện các doanh nghiệp ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: D.L

Kết thúc hội nghị, đại diện các doanh nghiệp ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Dịp này, 13 doanh nghiệp cùng hỗ trợ 26 triệu đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học và thi sát hạch cấp giấy phép lái xe.