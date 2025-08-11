Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức an toàn giao thông cho doanh nghiệp vận tải

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
MINH NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 11-8, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, bàn giải pháp nâng cao an toàn đối với hoạt động kinh doanh vận tải.

9922baacb6da3e8467cb.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: D.L

Tham dự hội nghị có 35 doanh nghiệp vận tải và chủ hộ kinh doanh trên địa bàn.

Tại hội nghị, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước phổ biến nhiều nội dung quan trọng như: quy định kiểm soát tải trọng, tốc độ, nồng độ cồn, thời gian làm việc của lái xe; quy định bắt buộc lắp đặt, vận hành và khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình; trách nhiệm pháp lý của chủ phương tiện và lái xe khi xảy ra tai nạn.

Các đại biểu cùng thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp phối hợp kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần hạn chế an toàn giao thông liên quan đến kinh doanh vận tải.

4bb645434035c86b9124.jpg
Đại diện các doanh nghiệp ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: D.L

Kết thúc hội nghị, đại diện các doanh nghiệp ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Dịp này, 13 doanh nghiệp cùng hỗ trợ 26 triệu đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học và thi sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tiêu hủy hơn 100 tấn heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Gia Lai: Tiêu hủy hơn 100 tấn heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Pháp luật

(GLO)- Ngày 9-8, Cơ quan Quản lý thị trường phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) cùng các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn tất việc tiêu hủy hơn 100 tấn heo không rõ nguồn gốc được phát hiện tại cơ sở giết, mổ của hộ kinh doanh Lê Văn H. (ở khu phố Gia Chiểu 1, xã Hoài Ân).

null