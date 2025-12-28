Trường Đại học Quy Nhơn cảnh báo lừa đảo về chương trình trao đổi sinh viên và học bổng

(GLO)- Thông tin từ Trường Đại học Quy Nhơn cho biết, hiện nay, có một số đối tượng giả danh nhà trường lan truyền thông tin sai sự thật về chương trình trao đổi sinh viên và xét duyệt học bổng hiệp định tại Nhật Bản năm 2026.

Làm rõ thông tin này, Trường Đại học Quy Nhơn khẳng định, nhà trường chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào liên quan đến chương trình trao đổi sinh viên và học bổng hiệp định Nhật Bản năm 2026.

Mọi thông tin tuyển chọn, xét duyệt (nếu có) chỉ được đăng tải trên các kênh truyền thông chính thức của trường, được cập nhật tại https://qnu.edu.vn/vi/tuyen-sinh-1763.

Trường Đại học Quy Nhơn cảnh báo những thông tin sai sự thật về chương trình trao đổi sinh viên và xét duyệt học bổng hiệp định tại Nhật Bản năm 2026. Ảnh chụp màn hình

Đặc biệt, nhà trường không yêu cầu người học cung cấp thông tin cá nhân, hồ sơ, lệ phí hay chuyển tiền qua các kênh không chính thống.

Vì vậy, Trường Đại học Quy Nhơn khuyến nghị sinh viên và phụ huynh cẩn trọng trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, tin nhắn, email không rõ nguồn gốc; đồng thời, chủ động liên hệ với nhà trường để xác minh khi có nghi vấn, phối hợp thông tin để kịp thời ngăn chặn các hành vi mạo danh, lừa đảo.