Gia Lai: Cảnh báo hành vi giả mạo công văn của cơ quan Bảo hiểm xã hội để lừa đảo

Theo đó, thời gian gần đây, BHXH tỉnh tỉnh Gia Lai ghi nhận nhiều phản ánh của người dân về việc nhận được các “thông báo” giả mạo cơ quan BHXH, yêu cầu mang giấy tờ cá nhân đến một địa điểm để xác nhận, điều chỉnh thông tin, cập nhật căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, phục vụ tích hợp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), chi trả chế độ hưu trí, cập nhật thông tin trên ứng dụng VssID-BHXH số, nhận hỗ trợ hoặc nhận các chế độ BHXH, BHYT.

Các “thông báo" này được thiết kế tương tự mẫu văn bản của cơ quan nhà nước, kèm chữ ký và con dấu giả.

Thông báo giả mạo công văn của cơ quan BHXH. Ảnh chụp màn hình

Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai khẳng định: Đây là hành vi giả mạo, lừa đảo, tương tự các thủ đoạn mà BHXH tỉnh đã cảnh báo trong thời gian qua. Mục đích của các đối tượng là đánh cắp thông tin cá nhân, yêu cầu chuyển tiền, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Bảo hiểm xã hội tỉnh và BHXH các cơ sở không ban hành bất kỳ văn bản nào yêu cầu người dân đến xác nhận thông tin cá nhân, nhận hỗ trợ hay thực hiện thủ tục BHXH, BHYT tại địa điểm ngoài trụ sở cơ quan BHXH; không cử cán bộ liên hệ qua số điện thoại lạ để yêu cầu cung cấp căn cước công dân, số BHXH, tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP.

Để đảm bảo thông tin cá nhân được bảo mật, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo, BHXH tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần nêu cao cảnh giác, không cung cấp thông tin và làm theo hướng dẫn của các đối tượng gọi điện thoại đến tự xưng cơ quan BHXH hoặc các thông báo tương tự yêu cầu thực hiện các thủ tục về BHXH, BHYT.

Khi nhận được văn bản nghi vấn là giả mạo, cần liên hệ ngay BHXH tỉnh hoặc BHXH cơ sở để được xác thực; đồng thời báo Công an địa phương nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Khi có nhu cầu điều chỉnh thông tin cá nhân, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp... người dân liên hệ trực tiếp với BHXH tỉnh, BHXH các cơ sở để được hỗ trợ hoặc thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam, trên ứng dụng VssID-BHXH số. Các giao dịch, tương tác của người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp với cơ quan BHXH qua các kênh chính thức nêu trên hoàn toàn không mất phí.

Bên cạnh đó, người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin về chính sách BHXH, BHYT qua các kênh chính thống của cơ quan BHXH; theo dõi các thông báo của cơ quan chức năng về phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng; nghiên cứu, kiểm tra kỹ trước khi thực hiện các giao dịch trên môi trường mạng.