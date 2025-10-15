Công an xã Tuy Phước Bắc cảnh báo lừa đảo qua điện thoại

(GLO)- Theo Công an xã Tuy Phước Bắc, thời gian gần đây, một số người dân trên địa bàn đã nhận được các cuộc gọi lạ với nội dung yêu cầu “dẫn con em đang là học sinh đến Công an xã Tuy Phước Bắc để cập nhật vân tay, khuôn mặt do thông tin chưa đầy đủ bên Công an”.

Nhiều người thông tin về việc nhận được cuộc gọi lừa đảo, giả mạo Công an xã Tuy Phước Bắc (ảnh chụp màn hình).

Sau đó, các đối tượng hướng dẫn người dân kết bạn Zalo với người tên “Tuấn” hoặc “Phương” để “lấy mã hồ sơ điện tử 6 số của con”.

Công an xã Tuy Phước Bắc khẳng định, đây là hình thức lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, lợi dụng sự cả tin của người dân để khai thác thông tin cá nhân và thực hiện hành vi phạm pháp.

Công an xã Tuy Phước Bắc đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của người lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, mã hồ sơ hay số tài khoản.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho Công an xã qua số điện thoại 0256.3836145 hoặc nhắn tin qua Messenger Fanpage “Công an xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai” để được hỗ trợ, ngăn chặn kịp thời.