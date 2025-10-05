Cảnh báo tình trạng giả mạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức các hoạt động gây quỹ từ thiện

(GLO)- Gần đây, một số fanpage Facebook đăng tải thông tin về các giải chạy bộ/đi bộ tự xưng là hoạt động gây quỹ từ thiện của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trước tình trạng đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định không tổ chức hoặc bảo trợ bất kỳ một giải chạy bộ/đi bộ nào.

Hiện tại, trên mạng xã hội fanpage có tên “Giải đi bộ-Chiến binh xanh” đăng tải thông tin về Giải đi bộ-Vì đồng bào, vì rừng xanh, vì tương lai an toàn hơn” ghi đơn vị tổ chức là Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Lời kêu gọi khá hấp dẫn: “30 phút đi bộ mỗi ngày, bạn đã là một “Chiến binh xanh” đồng hành cùng thiên nhiên và cộng đồng. Khi tham gia, bạn sẽ trở thành “đại sứ nhân ái”, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”… Điều đáng nói, hàng loạt fanpage về giải chạy tương tự như vậy được thành lập và có hàng chục ngàn lượt người theo dõi.

Nhiều fanpage cùng đăng tải thông tin về giải chạy bộ mạo danh Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức. Ảnh chụp màn hình

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định đây là thông tin giả mạo, không phải chương trình do Hội tổ chức hoặc bảo trợ. Hiện tại, Hội không tổ chức bất kỳ giải đi bộ/chạy bộ nào gây quỹ nhân đạo.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khuyến cáo người dân cần cảnh giác, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi tham gia, đóng góp để tránh bị lợi dụng, lừa đảo.

Các chương trình chính thống của Hội đều được công bố công khai trên Fanpage chính thức: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (có tích xanh) và website: redcross.org.vn.