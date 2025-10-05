Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Góc cảnh báo / Chống tin giả

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Cảnh báo tình trạng giả mạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức các hoạt động gây quỹ từ thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Gần đây, một số fanpage Facebook đăng tải thông tin về các giải chạy bộ/đi bộ tự xưng là hoạt động gây quỹ từ thiện của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trước tình trạng đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định không tổ chức hoặc bảo trợ bất kỳ một giải chạy bộ/đi bộ nào.

Hiện tại, trên mạng xã hội fanpage có tên “Giải đi bộ-Chiến binh xanh” đăng tải thông tin về Giải đi bộ-Vì đồng bào, vì rừng xanh, vì tương lai an toàn hơn” ghi đơn vị tổ chức là Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Lời kêu gọi khá hấp dẫn: “30 phút đi bộ mỗi ngày, bạn đã là một “Chiến binh xanh” đồng hành cùng thiên nhiên và cộng đồng. Khi tham gia, bạn sẽ trở thành “đại sứ nhân ái”, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”… Điều đáng nói, hàng loạt fanpage về giải chạy tương tự như vậy được thành lập và có hàng chục ngàn lượt người theo dõi.

anh-man-hinh-2025-10-05-luc-143430-2716-8668.jpg
Nhiều fanpage cùng đăng tải thông tin về giải chạy bộ mạo danh Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức. Ảnh chụp màn hình

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định đây là thông tin giả mạo, không phải chương trình do Hội tổ chức hoặc bảo trợ. Hiện tại, Hội không tổ chức bất kỳ giải đi bộ/chạy bộ nào gây quỹ nhân đạo.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khuyến cáo người dân cần cảnh giác, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi tham gia, đóng góp để tránh bị lợi dụng, lừa đảo.

Các chương trình chính thống của Hội đều được công bố công khai trên Fanpage chính thức: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (có tích xanh) và website: redcross.org.vn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trắng tay với bẫy lừa tình - tiền

Trắng tay với bẫy lừa tình - tiền

Góc cảnh báo / Chống tin giả

(GLO)- Chỉ với những tin nhắn ngọt ngào, vài lời hứa hẹn về tương lai... nhiều người nhẹ dạ đã trao niềm tin và tiền bạc để rồi nhận hậu quả cay đắng. Những cú lừa tình kết hợp lừa đầu tư tài chính đang khiến không ít nạn nhân ở Gia Lai rơi vào cảnh trắng tay.

Giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền trên mạng xã hội để lừa đảo

Giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền trên mạng xã hội để lừa đảo

Góc cảnh báo / Chống tin giả

(GLO)- Công an TP. Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, nắm bắt được nhiều người dân có nhu cầu vay tiền để trang trải cuộc sống, các đối tượng đã giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính đăng tải thông tin hỗ trợ vay tiền, giải ngân nhanh trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác với các cuộc gọi 'dọa' cắt nước

Cảnh giác với các cuộc gọi 'dọa' cắt nước

Tòa soạn-Bạn đọc

Thời gian gần đây, nhiều đối tượng xấu mạo danh nhân viên cấp nước gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản. Người dân cần hết sức cảnh giác với số điện thoại lạ tự xưng “nhân viên cấp nước”, đặc biệt khi có yêu cầu cung cấp thông tin hoặc chuyển khoản qua đường link lạ.

“Vỡ mộng” nơi đất khách

“Vỡ mộng” nơi đất khách

Góc cảnh báo / Chống tin giả

(GLO)- Lóa mắt trước viễn cảnh giàu sang, sung sướng do kẻ xấu vẽ ra, một số người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vượt biên sang Thái Lan để từ đây tìm đường đi Mỹ, Canada. Nhưng rồi, họ đều nhanh chóng “vỡ mộng” khi phải đối diện với thực tế.

null