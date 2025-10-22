Cảnh giác với chiêu trò tặng quà để bán hàng kém chất lượng

(GLO)- Công an và chính quyền các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai cảnh báo người dân đề cao cảnh giác với thủ đoạn núp bóng tổ chức sự kiện, hội thảo kèm theo tư vấn, tặng quà miễn phí để lừa đảo.

Chiều 17-10, 2 thanh niên lạ mặt đi ô tô đến xóm Hạ (thôn Thủ Thiện Hạ, xã Tây Sơn) tổ chức tặng quà và giới thiệu sản phẩm cho một số hộ dân theo lịch hẹn trước đó. Buổi tặng quà diễn ra tại sân nhà một hộ dân, thu hút nhiều phụ nữ lớn tuổi tham dự.

Tại đây, 2 thanh niên lần lượt tặng người dân 20 bịch nước giặt, 5 chai nước rửa chén, 5 máy xay tỏi ớt mini và 5 ống dẫn gas. Sau đó, họ giới thiệu sản phẩm bếp điện với giá bán 2,5 triệu đồng, “ưu đãi” giảm còn 2 triệu đồng nếu mua ngay.

Bà Nguyễn Thị T. (xóm Hạ) kể: “Lúc họ quảng cáo bếp điện, bà con bắt đầu nghi ngờ vì có người biết sản phẩm này trên thị trường chỉ vài trăm nghìn đồng. Sau một lúc giới thiệu, do không ai mua nên họ thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Sau đó, bà con phát hiện quà tặng miễn phí là hàng kém chất lượng”.

Bà Nguyễn Thị N. (xóm Long Mây, thôn 3, xã Tây Sơn) là 1 trong 5 người bị sập bẫy kẻ gian khi mua bếp điện với giá “trên trời”. Ảnh: N.C

Hiện tượng trên từng xảy ra nhiều nơi ở xã Tây Sơn. Hơn 2 tháng trước, 5 phụ nữ ở xóm Long Mây (thôn 3) bị lừa mua 5 bếp điện với tổng số tiền 10 triệu đồng, trong khi giá mỗi chiếc chỉ vài trăm nghìn đồng.



Chiêu lừa tương tự còn xuất hiện ở các xã Phù Mỹ Bắc, Tuy Phước, Ngô Mây... chủ yếu nhắm đến người cao tuổi ở nông thôn. Nhiều nạn nhân vì thiệt hại không lớn hoặc e ngại nên không trình báo Công an và chính quyền địa phương.

Trước tình trạng này, lãnh đạo UBND xã Tây Sơn chỉ đạo lực lượng Công an và các ngành chức năng tăng cường nắm tình hình, tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác. Đồng thời, khuyến cáo người dân không tụ tập, tham dự các buổi tiếp thị, bán hàng do người lạ tổ chức; không cho mượn nhà, mặt bằng làm nơi tặng quà, bán hàng.

Thiếu tá Trần Văn Nam-Trưởng Công an xã Phù Mỹ Bắc-cho hay: Đơn vị đã cảnh báo chiêu trò lừa đảo này để người dân đề phòng, chủ động phản ánh khi phát hiện các đối tượng nghi vấn đến địa phương phát tờ rơi, tặng quà, quảng cáo bất thường. Nhờ vậy, Công an xã và các tổ bảo vệ an ninh trật tự đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn gần 10 trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, thu thập thông tin cá nhân người dân.

Qua đây, Công an và chính quyền các địa phương cảnh báo người dân đề cao cảnh giác với thủ đoạn núp bóng tổ chức sự kiện, hội thảo kèm theo tư vấn, tặng quà miễn phí để lừa đảo. Nếu phát hiện trường hợp tương tự thì nhanh chóng báo cho lực lượng Công an hoặc chính quyền địa phương để kịp thời ngăn chặn, xử lý.