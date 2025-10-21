(GLO)- Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (Ban chỉ đạo 389 tỉnh) nhấn mạnh yêu cầu xử lý nghiêm hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán và tiêu thụ hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng.

Chiều 21-10, Ban chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối đến 135 xã, phường trong toàn tỉnh nhằm đánh giá kết quả 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.H

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2025, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh được giữ ổn định. Thị trường diễn biến tích cực, giá cả ổn định. Nhu cầu tiêu dùng tăng cao, thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác nắm bắt tình hình, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, mang lại những kết quả đáng ghi nhận.

Lực lượng chức năng đã trực tiếp phát hiện và phối hợp kiểm tra 2.583 vụ, xử lý vi phạm hành chính 2.085 vụ, với tổng giá trị hàng hóa ước tính hơn 22,5 tỷ đồng; xử lý hình sự, khởi tố 38 vụ việc/59 đối tượng.

Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, phạt bổ sung, truy thu thuế và tiền bán thanh lý hàng hóa vi phạm hơn 198 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng và phương hướng 3 tháng cuối năm 2025. Ảnh: N.H

Tại hội nghị, các đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các xã, phường đã tập trung thảo luận, nêu lên những tồn tại, hạn chế; đưa ra các giải pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn-Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh-đề nghị các cơ quan chức năng, địa phương tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trong đó, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, các cơ quan chức năng cấp tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo công tác phối hợp tuần tra, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Ảnh: N.H

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mở đợt cao điểm đấu tranh với loại tội phạm; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các mặt hàng thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân; chú trọng việc kiểm tra ở các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội về tác hại của hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng-chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng dịp cuối năm.

Cùng với đó, yêu cầu chính quyền cấp cơ sở tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ địa bàn, tổ chức tốt công tác hậu kiểm; tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.