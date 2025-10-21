Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Xử lý nghiêm hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán và tiêu thụ hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN HÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (Ban chỉ đạo 389 tỉnh) nhấn mạnh yêu cầu xử lý nghiêm hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán và tiêu thụ hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng.

Chiều 21-10, Ban chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối đến 135 xã, phường trong toàn tỉnh nhằm đánh giá kết quả 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

2.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.H

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2025, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh được giữ ổn định. Thị trường diễn biến tích cực, giá cả ổn định. Nhu cầu tiêu dùng tăng cao, thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác nắm bắt tình hình, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, mang lại những kết quả đáng ghi nhận.

Lực lượng chức năng đã trực tiếp phát hiện và phối hợp kiểm tra 2.583 vụ, xử lý vi phạm hành chính 2.085 vụ, với tổng giá trị hàng hóa ước tính hơn 22,5 tỷ đồng; xử lý hình sự, khởi tố 38 vụ việc/59 đối tượng.

Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, phạt bổ sung, truy thu thuế và tiền bán thanh lý hàng hóa vi phạm hơn 198 tỷ đồng.

3.jpg
Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng và phương hướng 3 tháng cuối năm 2025. Ảnh: N.H

Tại hội nghị, các đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các xã, phường đã tập trung thảo luận, nêu lên những tồn tại, hạn chế; đưa ra các giải pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn-Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh-đề nghị các cơ quan chức năng, địa phương tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trong đó, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, các cơ quan chức năng cấp tỉnh.

4.jpg
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo công tác phối hợp tuần tra, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Ảnh: N.H

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mở đợt cao điểm đấu tranh với loại tội phạm; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các mặt hàng thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân; chú trọng việc kiểm tra ở các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội về tác hại của hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng-chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng dịp cuối năm.

Cùng với đó, yêu cầu chính quyền cấp cơ sở tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ địa bàn, tổ chức tốt công tác hậu kiểm; tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Đức Hải

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 12 gây ra

Thời sự

(GLO)- Chiều tối 20-10, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và kết nối trực tuyến tới 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh để triển khai công tác phòng-chống thiên tai, ứng phó với bão số 12 (Fengshen).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng làm việc với lãnh đạo phường Thống Nhất và các xã Gào, Biển Hồ. Ảnh: Hà Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng: Các địa phương phải giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn

Thời sự

(GLO)- Sáng 19-10, tại xã Biển Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng có buổi làm việc với lãnh đạo phường Thống Nhất, xã Gào và Biển Hồ về việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng việc triển khai các chỉ tiêu kinh tế-xã hội.

Đoàn công tác thăm nhà truyền thống đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị).

Sức sống mới nơi đảo tiền tiêu Cồn Cỏ

Thời sự

(GLO)- Trong làn gió mặn của biển khơi, con tàu KN390 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã đưa đoàn công tác các địa phương, đơn vị ra thăm, làm việc và giao lưu tại đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị)- nơi tiền tiêu vươn lên từng ngày với bao sức sống mới.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh với 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Bình Dương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Bình Dương

Thời sự

(GLO)- Chiều 18-10, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với lãnh đạo 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc và Bình Dương để tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội.

null