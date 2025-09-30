Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ký kết quy chế phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- Chiều 29-9, tại UBND xã Đak Đoa, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND 5 xã: Đak Đoa, Kon Gang, Ia Băng, KDang và Đak Sơmei tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

quang-canh-le-ky-ket-anh-vt.jpg
Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: V.T

Trong nhiều năm qua, tình trạng hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi người tiêu dùng, môi trường kinh doanh và uy tín doanh nghiệp.

Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Đội QLTT số 7 và chính quyền cơ sở là bước đi quan trọng, đánh dấu sự gắn kết giữa lực lượng quản lý thị trường và chính quyền địa phương trong việc đẩy lùi vấn nạn này; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng trên địa bàn.

Theo quy chế phối hợp, Đội QLTT số 7 sẽ thực hiện công tác quản lý địa bàn, lĩnh vực được giao; thu thập thông tin về diễn biến tình hình thị trường; chia sẻ thông tin về các đường dây, ổ nhóm, đối tượng vi phạm; triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát; phối hợp xử lý khi phát hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

doi-qltt-so-7-va-ubnd-xa-kon-gang-ky-quy-che-phoi-hop-trong-dau-tranh-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-va-hang-gia-anh-vt.jpg
Đội QLTT số 7 và UBND xã Kon Gang ký quy chế phối hợp trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ảnh: V.T

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm, Đội QLTT số 7 phải hoàn thiện thủ tục chuyển giao ngay cho cơ quan Công an để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

Khi có yêu cầu bằng văn bản của UBND cấp xã trong việc phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, Đội QLTT số 7 có trách nhiệm tổ chức lực lượng phối hợp, bảo đảm việc kiểm tra được tiến hành nhanh chóng, đúng quy định và chịu trách nhiệm về nội dung thực thi của lực lượng mình.

Với vai trò quản lý địa bàn, UBND 5 xã: Đak Đoa, Kon Gang, Ia Băng, KDang và Đak Sơmei phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật.

Khi có yêu cầu đề nghị phối hợp bằng văn bản của Đội QLTT số 7, lãnh đạo UBND xã có trách nhiệm tổ chức lực lượng phối hợp, hỗ trợ để tạo điều kiện cho Đội hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn và lực lượng Công an xã phối hợp với Đội QLTT số 7 xác minh dấu hiệu vi phạm hoặc tội phạm đối với các cá nhân, tổ chức trên địa bàn cũng như trong khâu lưu thông.

Đặc biệt, khi phát hiện hành vi chống đối người thi hành công vụ, lực lượng Công an xã sẽ trực tiếp phối hợp, bảo đảm an toàn cho hoạt động kiểm tra.

anh-vt.jpg
Việc ký kết quy chế phối hợp nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng trên địa bàn. Ảnh: V.T

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, quy chế cũng nhấn mạnh nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền, phát động phong trào quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trao đổi thông tin nhận biết về hàng thật, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ… giúp người tiêu dùng nâng cao nhận thức, tự bảo vệ quyền lợi và tích cực tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

