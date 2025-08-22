Gia Lai: Tiêu hủy hơn 7.200 sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

(GLO)- Sáng 22-8, Hội đồng tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu của Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai đã tiến hành họp để thực hiện tiêu hủy hơn 7.200 sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hội đồng đã thống nhất tiến hành phân loại các sản phẩm hàng hóa để tiêu hủy theo hình thức dùng búa, kéo để làm biến dạng sản phẩm vi phạm.

Đợt tiêu huỷ lần này gồm 22 loại hàng hóa với hơn 7.200 đơn vị sản phẩm. Ảnh: Vũ Thảo

Đợt tiêu huỷ lần này gồm 22 loại hàng hóa với hơn 7.200 đơn vị sản phẩm, gồm các loại chủ yếu như: máy massage chân, loa bluetooth, micro, gậy chụp ảnh, chuông cửa, máy cắt tóc... không có chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy, không đảm bảo lưu thông trên thị trường; quần áo, giày dép giả mạo nhãn hiệu; hàng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu.

Đặc biệt, đợt tiêu huỷ này có đến gần 4.400 chai mỹ phẩm được làm từ thuốc bắc để tái tạo da. Toàn bộ sản phẩm được làm theo hình thức thủ công, không có số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, được các đối tượng vận chuyển từ phía Bắc bằng đường chuyển phát nhanh, đưa đến các vùng nông thôn để tiêu thụ.

Mỹ phẩm được tiêu huỷ bằng cách dùng kéo cắt ngang lọ. Ảnh: Vũ Thảo

Đối với hàng điện tử dùng búa đập vỡ, làm biến dạng sản phẩm. Ảnh: Vũ Thảo

Tổng giá trị hàng tiêu hủy hơn 150 triệu đồng. Toàn bộ số hàng này được lực lượng chức năng thu giữ và xử lý từ tháng 8-2024 đến nay trên địa bàn các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh. Việc tiêu hủy được thực hiện đúng quy trình, thủ tục và thời gian, không gây ảnh hưởng đến môi trường.