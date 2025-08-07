Gia Lai: Công bố đường dây nóng tiếp nhận tố giác buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(GLO)- Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) vừa ban hành Thông báo số 03/TB-BCĐ389 về việc công bố đường dây nóng nhằm tiếp nhận thông tin tố giác liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo đó, đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh gồm: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (số điện thoại 0916.125679); Phó Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh (số điện thoại 0981.666389); Ủy viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực BCĐ389 tỉnh (số điện thoại 0971.666389).

Hộp thư điện tử là bcd389@gialai.gov.vn. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh là cơ quan tiếp nhận đơn, thư, văn bản được đặt tại địa chỉ số 102 đường Nguyễn Mân (phường Quy Nhơn Đông).

Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa. Ảnh: V.T

Thông tin tiếp nhận, xử lý gồm: tố giác về hành vi liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tố giác cá nhân, đơn vị chức năng không thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ, có hành vi tiêu cực, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị thành viên; UBND các xã, phường; cơ quan báo chí và các tổ chức liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thông tin đến người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, phản ánh và phối hợp xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.